Jimmy Jairala anuncia su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

El prefecto del Guayas y líder del movimiento Centro Democrático (CD), Jimmy Jairala, anunció públicamente su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil la tarde de este jueves 16 de agosto en la Convención Provincial de su agrupación política en la que su militancia se dio cita en la Av. Machala y Gómez Rendón, al sur de la ciudad, como muestra de respaldo.

Jairala manifestó en su intervención que "resolvimos construir entre todos, una agenda que no es la agenda de un partido político o de una persona. Es la agenda de los guayaquileños a los que no les cuadra la aritmética del progreso. No es un proyecto contra nada ni nadie".

Entre sus proyectos mencionó la construcción de parqueos públicos “para acabar con esa ecuación absurda de un parqueo por cada 30 vehículos en el centro de Guayaquil”.

También se prevé la implementación de espacios deportivos suficientes “para que los jóvenes puedan sacarle el cuerpo a la tentación de las drogas”, así como escuelas populares de arte.

Que la policía metropolitana pase a ser policía de turismo, “ya no una policía metropolitana que persiga y golpee a los informales”. También resaltó la importancia de las zonas verdes y las ciclovías “para garantizar un transporte alternativo en la ciudad”.

Recordó que “en cada vereda están esos amigos de cuatro patas que también hay que proteger”. Por eso anunció la construcción de un gran hospital veterinario gratuito y más centros de equinoterapia, como el de Samborondón.

"Cuando yo hablo de obras, hablo de las que he impulsado en mi administración, las que yo he dirigido... jamás presumo de méritos ajenos", puntualizó. Y mencionó que "tan importante como una rueda moscovita, es poder darle la vuelta a la llave de agua para que hasta el último rincón fluya el bienestar".

El director cantonal de CD, Jorge Vélez, expresó: "Queremos un Alcalde que trabaje por todos los guayaquileños, nos cansamos de vivir en una ciudad selectiva".

Jairala ya participó en 2004 junto al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) con el que obtuvo el 30% de las votos, pero perdió la contienda frente a Jaime Nebot que logró el 56,76%.

En la carrera por el Sillón de Olmedo también figura Cynthia Viteri, quien el pasado miércoles oficializó su decisión con el objetivo de perpetuar la hegemonía del Partido Social Cristiano (PSC) que gobierna en el Puerto Principal desde 1992 con León Febres-Cordero primero y desde el año 2000 con Nebot hasta la actualidad.

Los comicios seccionales se realizarán el domingo 24 de marzo de 2019. (I)