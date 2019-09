Israel capacita a militares en la lucha antiterrorista

Un equipo de Fuerzas Especiales del Ejército cumple un entrenamiento en Israel. Según la prensa internacional, los soldados reciben entrenamiento para prevenir ataques terroristas.

El ministro Oswaldo Jarrín confirmó a la agencia EFE, que esta capacitación está encaminada a sofocar cualquier agresión y recordó los ataques ocurridos el año 2018, especialmente en Esmeraldas, provincia que limita con Colombia y donde operan grupos armados irregulares y el narcotráfico.

El funcionario explicó que la capacitación no solo se realiza en Israel, sino también en España. Por eso recalcó que Ecuador “vive un ambiente de cooperación internacional que antes no existía”. Por ejemplo, militares nacionales no viajaban a Israel hace nueve años.

Lo mismo sucedía con Estados Unidos. Sin embargo, las relaciones bilaterales, incluida la cooperación en el área militar y de seguridad, han cambiado con la llegada del presidente de la República, Lenín Moreno.

En ese sentido, Jarrín destacó la política del Jefe de Estado de impulsar una apertura a todos los países y resaltó la cooperación con “Inglaterra, España, Israel, EE.UU. y China”.

Asimismo, los representantes diplomáticos de Israel dijeron a la agencia internacional que en el último año ha mejorado la relación entre nuestro estamento militar y el de Ecuador.

Este cambio representa un aspecto más de la mejoría general de las relaciones bilaterales”. Además recalcaron que estas relaciones bilaterales son “históricas” y que, “a lo largo de los años” han “cooperado en muchos campos, tanto en los civiles como en los militares”.

Entre los principales proyectos de cooperación bilateral están temas vinculados al desarrollo agrícola, ciberseguridad y defensa”.

Adicionalmente, las Fuerzas Armadas ecuatorianas nuevamente compraron armamento a Israel. El ministro Jarrín informó, por ejemplo, de la adquisición de un cargamento de municiones desde ese país para los efectivos que vigilan la frontera binacional con Colombia. (I)