El 34% de los integrantes de mesas se capacitaron

A menos de dos meses de los comicios seccionales y de la elección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la presencia de los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV) en las capacitaciones es baja.

Datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) indican que desde el lunes 7 hasta el jueves 24 de enero se han capacitado 94.462 integrantes de las JRV, de un total de 274.680 seleccionados, es decir la participación ha sido del 34,39%.

Hasta la fecha indicada, Pichincha es la provincia con el mayor número de capacitados, 18.459 de un total de 47.775 designados. Mientras que Galápagos registra una persona capacitada, de 476.

El consejero del CNE, Luis Cabrera, dijo que uno de los motivos de la baja participación de los miembros de las mesas electorales en las capacitaciones es que algunos de ellos ya fueron designados en procesos anteriores. “Como ya conocen los procedimientos (en los comicios), no acuden a capacitarse nuevamente”, señaló.

Por ello, insta a las personas que integrarán las JRV a acudir a los talleres para evitar inconvenientes el día de las elecciones seccionales.

Previamente a los talleres, el Consejo Electoral, a través de sus delegaciones provinciales, desplegó 739 capacitadores territoriales con el fin de cubrir en su totalidad a los 221 cantones y 814 juntas parroquiales del país.

Además, se conoció que las capacitaciones de los miembros de las juntas receptoras del voto para el sufragio de las personas privadas de la libertad (PPL) se efectuarán entre el 1 y el 12 de marzo.

El órgano electoral también anunció que desde el 3 de enero hasta el 24 de este mes se ha notificado a 208.678 personas que conformarán las JRV. El proceso finalizará el 10 de marzo.

Jhon Gamboa, presidente de la Delegación Provincial del CNE - Guayas, mencionó que la capacitación no es obligatoria, sin embargo, quienes formen parte de una JRV y no asistan el día de los comicios seccionales sí recibirán una sanción.

“La multa es del 15% del salario básico unificado, pero existen justificativos solo para quienes tengan descanso médico o estén fuera del país”, indicó.

Además, dijo que en Guayas, de los 64.673 miembros de las JRV, el 81% son universitarios, a quienes se los capacita en centros de educación superior y en la delegación provincial.

“El día de las elecciones el ciudadano recibirá varias papeletas: una para prefecto, otra para alcalde, otra para concejales, junta parroquial y Consejo de Participación Ciudadana, así que deben estar preparados para no demorar demasiado tiempo”.

Evitar problemas en comicios

Geovanni Torres, integrante de una mesa electoral en Lago Agrio, indicó que la capacitación a la que está convocado será a inicios de febrero.

Torres se pronunció expectante por saber qué temas se abordarán en esa jornada. “Lo que busco es que las cosas queden claras para evitar, por ejemplo, las inconsistencias numéricas”.

Lizeth Abril será vocal suplente en la mesa electoral ubicada en la Escuela Estados Unidos, en la Villa Flora, en el sur de Quito. Acotó que será su sexta experiencia como miembro de una JRV.

“La primera vez que me designaron acudí a una capacitación, después no fui porque me parece una pérdida de tiempo. Siempre te dicen lo mismo”, manifestó.

Mientras que para Jonatán Jaramillo, designado tercer vocal suplente de la Junta Nro. 1 de la parroquia Timbara, en Zamora Chinchipe, es un compromiso contribuir con responsabilidad y transparencia “de tal forma que la ciudadanía esté conforme con el resultado de las elecciones seccionales”.

El próximo domingo 24 de marzo, el país elegirá 23 prefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4.089 vocales principales de las juntas parroquiales y siete autoridades del CPCCS. (I)

-------------------------------------

Candidatos a alcaldes de tres ciudades debatirán

El 21 de febrero en Cuenca; el 28 en Guayaquil, y el 7 de marzo en Quito se realizarán los debates con los candidatos a alcaldes de dichas ciudades, con miras a las elecciones seccionales.

La iniciativa denominada Ecuador Decide la lidera el Grupo Faro, en alianza con el Consejo Nacional Electoral, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape), entre otras organizaciones.

El debate tiene como fin brindar a la ciudadanía su derecho a estar informada y conocer las propuestas de los candidatos. Además, en convenio con la red social Facebook, se habilitará un botón en los perfiles de los usuarios que están en edad de votar, que los dirigirá a la plataforma Voto Informado para que conozcan y aporten a las propuestas de los candidatos.

Ana Muñoz, del Grupo Faro, dijo que los debates se regirán por los principios de inclusión, pluralidad y democracia para que participen todos en igualdad de condiciones y que los temas estarán basados en las necesidades de la ciudadanía.

El consejero del CNE, Luis Verdesoto, indicó que aunque la entidad no tiene competencia en la organización de debates, brindará su total apoyo a Grupo Faro para que se estimule el diálogo entre los candidatos a las alcaldías de dichas ciudades. (I)