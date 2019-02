Henry Moreno: “La corrupción debe ser investigada, venga de donde venga”

Fue legislador de CREO hasta el día de la votación para la destitución de Ana Galarza. Henry Moreno, jurista, no se enteró de que le expulsaron de esa organización política, pero sospechó que ya no estaba en sus filas porque le sacaron de los chats y del WhatsApp de la bancada. Él dejó a SUMA para unirse a la agrupación de Guillermo Lasso.

¿Le sorprendió la expulsión del movimiento CREO?

No hubo un pronunciamiento oficial de la expulsión pero después la votación, por el caso Galarza, fui eliminado de los grupos de comunicación interna del bloque. Eso me hizo presumir que había una incomodidad con mi presencia en la bancada.



CREO dice luchar contra la corrupción pero cuando descubre irregularidades en sus propias filas mantiene un espíritu de cuerpo.

Yo dije que la lucha contra la corrupción en la Asamblea partió desde el bloque CREO. Pero no podemos ser inconsecuentes con nuestro discurso. Si existe un acto, una responsabilidad en nuestras filas, no podemos pasarlos.



A pocos días de ese hecho, la Contraloría dispuso la destitución de Hermuy Calle, de la Revolución Ciudadana, y CREO se abanderó de ese tema. ¿Eso puede leerse como una venganza?

Yo creo que cuando alguien es representante de la Asamblea tiene que responder a los intereses ciudadanos. Ellos quieren que se haga justicia y se corrijan los errores desde la misma Asamblea. La corrupción debe ser investigada venga de donde venga. No creo que podemos decir: en mi bloque hice algo y no lo vamos a revisar, pero sí lo haremos en la bancada de al frente. Las decisiones deben ser iguales para todos, más aún cuando existen estos casos.



¿CREO perdió poder político en la Legislatura?

Sigue manteniendo su fuerza política como CREO. Recordemos que cuando llegó al pleno, en 2017, hizo acuerdos con otras organizaciones, pero estos se diluyeron en el ejercicio de la Función Legislativa.



¿Pero la fuerza de esa organización está en su líder, Guillermo Lasso?

El trabajo legislativo se ha visto. Por eso decidí integrarme a ese bloque. Sin embargo, en estos casos no podemos pasar al espíritu de cuerpo ni a obedecer a la bancada. Hay que dar un paso al costado.



¿CREO pasó de fiscalizador a fiscalizado?

En efecto, no puede ser que solamente señalemos los errores del resto. Debemos ser los primeros en transparentar los nuestros. En las próximas elecciones se verán las consecuencias de sus actos. (I)