Gustavo Vega: “Necesitamos un chamán para limpiar todo en el CNE”

El ambiente en el Consejo Nacional Electoral (CNE) cambió totalmente con la llegada de los consejeros transitorios. Ahora se “respira” transparencia y gentileza para todos. Gustavo Vega, director de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) y presidente del CNE Transitorio, conversó con EL TELÉGRAFO sobre ese organismo.

¿Qué encontró el Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T) en este organismo?

Hay una burocracia grande, yo diría agigantada, de más de 1.100 funcionarios en la matriz. Según información previa, al inicio del período del Gobierno anterior, esta no pasaba de 300 servidores públicos. Ese fue el primer impacto, el segundo fue la cantidad de denuncias en contra del CNE. Tenemos informes muy fundamentados de veedurías ciudadanas que han destapado la olla de irregularidades.



¿A qué apuntará el trabajo?

Al segundo día de nuestra llegada al CNE, contratamos varias escobas para limpiar la Función Electoral y transparentar lo ocurrido. No se puede poner la basura debajo de la alfombra, hay que sacarla e incinerarla. Trazamos una ruta de trabajo e hicimos una alianza estratégica-cívica pensando en una conscripción temporal. Hemos funcionado como relojeros y acordamos un trabajo intenso: de 14 a 16 horas del día. También entregamos al contralor, Pablo Celi, un documento de 238 páginas que fue preparado por la veeduría del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPC-T) sobre las irregularidades en el CNE desde el 2011.

Ese informe dice que se alteraron documentos y certificados que avalaban la experiencia de los concursantes al CNE y se encontró vinculación política entre integrantes de las comisiones ciudadanas de selección con altos funcionarios del Gobierno anterior.

Es obsceno, no se debe nombrar al ratón custodio del queso. No puede ser que fabriquen documentos para calificar a candidatos y que pongan a coidearios a juzgar sus carpetas. Finalmente, una vez elegidos hicieron una toma monopólica del CNE con cinco miembros. Ha sido una aplanadora.

Hay denuncias sobre cómo se manejaban las finanzas del CNE.

Existen contratos que son faraónicos, propios del rey Midas. Donde se tocaba había oro y sobreprecios. Además hay consultorías que no eran pertinentes a la Función Electoral. Por ejemplo, una camaronera juzgando temas de una disposición estadística para los votos electrónicos. Son entidades ficticias que no constan en la Superintendencia de Compañías.

¿Qué le llamó más la atención ?

El monto de los viáticos es impresionante, aún no tenemos la cifra oficial. Pero hubo 40 viajes internacionales en los últimos siete años. Eso significa un promedio de un periplo cada dos meses. Ese monto será para caerse hacia atrás. Creo que la ciudadanía será muy sensible en criticar la falta de transparencia y el despilfarro en el organismo.

El CNE de Juan Pablo Pozo borró del mapa electoral al Movimiento Popular Democrático, a Ruptura de los 25. ¿Devolverán la vida política a esas organizaciones?

Les trampearon los votos y les escondieron las carpetas. Buscaremos en la Constitución y la ley la manera de resarcirlos.

¿Qué pasará con el caso de los Yasunidos que presentaron más de 750.000 firmas para una consulta popular?

La consulta de ellos era perfectamente constitucional. Pero el CNE irrespetó y violó la Carta Política ante un pedido legal y legítimo. Los Yasunidos fueron burlados y ese es el mal mayor de todos los casos del CNE. Nosotros somos los notarios de la realidad porque vamos a permiabilizar todo, a través de instancias correspondientes y con base a información comprobada.

¿Por qué estuvieron represados los casos de inscripción de partidos y organizaciones políticas?

Porque la visión omnímoda de un solo movimiento tenía miedo de que existan diversidad de opciones electorales y los banquearon.

El partido Sociedad Patriótica pidió la depuración del padrón electoral porque tiene 1’200.000 votantes extras, entre muertos, nacidos en 1.890, o migrantes.

Los números son ciertos. Resucitaron a los muertos. Lo más importante es cotejar el padrón depurado con el Registro Civil. Pero allí se están demorando y tenemos una sospecha de por qué lo hacen.



¿Actuarán por venganza?

La justicia no tiene que estar revestida de venganza, ese es un camino perverso y un atajo de ella. No vamos a esconder nada.

¿Revisarán los resultado de las elecciones del 2017?

No estaremos ajenos a lo que ha pasado. Pero no estamos en condiciones de resolver algo que le compete a otro organismo, seremos totalmente transparentes. Ya tenemos un calendario muy específico: allanar el camino para las elecciones de los miembros definitivos del Consejo de Participación, abrir espacio a candidaturas seccionales y entrar en una línea de veedurías sobre lo que ha ocurrido en el pasado. Si el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) nos da competencias especiales y más prolongadas, no nos temblará la mano para decir toda la verdad.



¿Las elecciones del año 2019 podrían retrasarse?

No se retrasarán, se mantiene el cronograma y las fechas. Pero hay un problema con la elección para los consejeros de Participación Ciudadana definitivos. Presentamos una excitatoria a la Corte Constitucional (CC) para su pronunciamiento sobre el instructivo que hizo el CNE cesado, basado en la Ley de Participación Ciudadana. Esta fue impugnada por las organizaciones sociales por inconstitucional. La CC puede mantener silencio sobre esta acción y no responder a nuestra excitativa. Si es así reformamos ese instructivo con un cronograma diferente. La CC está en velatorio y sospecha que será cesada y nosotros fundamentados en la ley discutiremos los caminos éticos, probos y legales para cambiar ese instructivo del CNE cesado.

Hay denuncias sobre las delegaciones provinciales.

Tenemos que intervenir en ellas porque hay muchas quejas. Si hay que sacrificar cuadros, lo haremos. Necesitamos una purga, un chamán calificado para que venga a curar tanta preocupación por basura no procesada en este organismo. (I)