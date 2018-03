Guillermo Lasso y Jaime Nebot inician una temprana carrera presidencial

El líder del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), Guillermo Lasso, anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2021.

El aspirante ha dado a conocer su aspiración con tres años de anticipación, aunque esa decisión también marcará las elecciones seccionales de 2019, las cuales serán un indicador del comportamiento del electorado.

El anuncio de Lasso fue hecho durante una disertación en Estados Unidos. “Estamos en George Washington University impartiendo una conferencia en The Graduate School of Political Management sobre nuestra experiencia en política y el reto de recuperar la democracia en el Ecuador”, escribió en redes.

Y ese parece ser el espacio con el que choca con su otrora amigo, el líder socialcristiano y alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

Ambos trabajaron juntos en los comicios de 2013, pero se enfrentaron en 2014. La pugna se agravó en las elecciones presidenciales de 2017.

Y ahora ambas tiendas políticas, muy cercanas ideológicamente, protagonizan una áspera pelea en la Asamblea. CREO critica al PSC su apoyo a PAIS, concretamente en la elección de Elizabeth Cabezas como presidenta del Legislativo.

Y esa batalla se evidencia en redes sociales. La disputa más reciente fue entre Carlos Andrés Vera, de CREO, y Pedro Xavier Valverde, quien es cercano a los socialcristianos.

“La política es la política y cada quien hace lo suyo. Veremos en 2019 quién recibe el voto popular y quién no. Me refiero al pueblo, no a tuiter. Fin del comunicado”, publicó Valverde, a lo que Vera respondió: Otra forma de decir “si quieren opinar, ganen elecciones”.

Frase célebre de un conocido de todos, que siempre defendió esa lógica populista de que la razón o la verdad se definen en las urnas.

“Tú estás tratando de justificar cómo se apoya a la mafia AP y al mismo tiempo se es oposición”, escribió después Vera. Y ese es el terreno de disputa, de quién se presenta ante el electorado como la verdadera oposición al gobierno de Lenín Moreno.

“Ayer ratifiqué cuán honrado me siento al saber que formo parte del grupo en donde está la voluntad de cambio, en donde está el futuro de mi país y mi ciudad”, escribió el exasambleísta de CREO, Diego Salgado.

El mensaje iba acompañado de una imagen en donde se colocaba a todas las organizaciones políticas en un extremo y a CREO en la oposición.

Lasso en algún momento amagó con presentarse como candidato a alcalde de Guayaquil el próximo año. Allí choca con las intenciones de Nebot de postular o a Cynthia Viteri o Doménica Tabacchi.

Y por el lado de los socialcristianos se alienta la postulación de Nebot para las presidenciales de 2021. Es decir en las seccionales del próximo año y las generales CREO y PSC se enfrentarán.

Ambos disputan el mismo electorado. Y sin Rafael Correa en el escenario ven bastante viable su triunfo.

Para el socialcristiano Luis Fernando Torres la situación del país obliga a ver más allá de las posturas tradicionales. “Los viejos políticos creen que el camino es ser opositor a lo que primero ven, los nuevos políticos lo que reclaman son soluciones a los problemas”.

Torres afirmó que una vez que se trabaje en estructurar el país y que pasen las elecciones seccionales, personalmente le pedirá a Jaime Nebot que sea candidato a la Presidencia. Lo hará a nombre de Tiempo de Cambio. “Luego de su trayectoria podrá hacer un buen papel como Presidente. Pero todo a su tiempo”. (I)

La lista 6 aún no define a su candidata a la Alcaldía

La vicealcaldesa de Guayaquil, Doménica Tabacchi, informó a sus seguidores en redes sociales que mantuvo una reunión con los presidentes de los gremios productivos de Guayaquil, en donde anunció su precandidatura a la Alcaldía del puerto principal.

Desde el miércoles Tabacchi está en campaña oficial, aunque recorre casi a diario las calles de la urbe.

Pero otra figura socialcristiana que también camina por la ciudad entregando ayuda a nombre de la Alcaldía es Cynthia Viteri, quien muestra en las redes sociales sus actividades diarias.

El partido deberá escoger entre las dos para promocionarla en pocos meses de forma oficial, puesto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará a elecciones oficialmente en octubre.

Ayer, durante una entrevista de Tabacchi en Radio Centro expresó que ella tiene 15 años de experiencia municipal, puesto que ha llegado como concejal de la provincia por varias ocasiones y desde hace 6 años es la vicealcaldesa de la urbe.

Mientras que la figura de Viteri es nacional, pues fue asambleísta y candidata a la presidencia de la República. Tabacchi detalló que su primer eje de precampaña consiste en generar confianza a la empresa privada y además afirmó que los números la favorecen.

Mientras que Cynthia Viteri se reúne a diario con ciudadanos en los barrios y en los centros de salud. Para el Día de la Mujer se creó un video en el cual Viteri se identifica con las mujeres y sus problemas. (I)