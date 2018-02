Grupos proponen nombres para el CPCCS transitorio

Desde la difusión del triunfo del Sí en la consulta popular varios grupos sociales y organizaciones políticas empezaron a proponer nombres para la integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) de acuerdo con lo dispuesto en la pregunta 3.

En esta línea la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) propuso a Luis Macas y Diana Atamaint para que el presidente Lenín Moreno los considere como candidatos para el Consejo.

El vicepresidente de la Conaie, César Tigsilema, comunicó que la semana pasada las organizaciones provinciales que integran el grupo indígena propusieron nombres, pero los dirigentes resolvieron apoyar a los dos citados para facilitar el análisis que está en manos del presidente de la República.

Tigsilema señaló que los dos candidatos son activistas conocidos, aunque no han participado en procesos políticos desde hace varios años. Además están activos en la defensa de la causa indígena, por eso el dirigente aseguró que no hay afectación al anexo de la pregunta 3, el cual señala que los que integrarán el Consejo transitorio no deben pertenecer a partidos o movimientos políticos.

Diana Atamaint recordó que fue asambleísta desde 2009 a 2012, pero se ha mantenido alejada del proselitismo, por eso aceptó la propuesta de la Conaie y espera que el Mandatario los tome en cuenta.

La dirigente afirmó que el CPCCST deberá cumplir con el mandato popular y promover la evaluación de todas las autoridades de control. Pero aclaró que no se puede adelantar a decir quiénes tendrían que salir.

La semana pasada otros grupos sociales difundieron listas de ciudadanos para integrar el Consejo transitorio, como el colectivo Somos Vanguardia, que mocionaron a Stalin Basantes Moreno, Manuela Gallegos Anda, Luis Choloquinga Unaucho, Solanda Goyes Quelal, Sebastián Salazar Nicholls y Magaly del Rocío Gómez.

A pesar de que varios de los propuestos fueron candidatos o ejercieron cargos públicos el representante del grupo, Carlos Carvajal, declaró que son personas que garantizarán el cumplimiento de la pregunta 3.

“La nómina tiene a hombre y mujeres que no pertenecen a partidos políticos y aportarán por su dimensión profesional, méritos y compromiso con el país”, dijo.

Así mismo el colectivo Somos Ciudadanos, conformado por 35 organizaciones sociales de Quito también difundieron una lista con nombres de personas para que el Jefe de Estado los considere.

Entre los opcionados de este grupo constan Jéssica Jaramillo, Cristóbal Buendía, Lucía Calderón. Luis Simbaña, Roberto Manciati y Ramiro Lovato, quienes incluso han preparado una propuesta de funcionamiento del Cpccsst.

El abogado Xavier Buendía, representante del colectivo, señaló que están conscientes de que la Asamblea tiene que hacer la reforma de ley para la aplicación de la pregunta 3 de acuerdo a los anexos de manera que el Cpccs definitivo sea elegido por votación popular.

Pero al mismo tiempo el transitorio necesita de un régimen que permita su operatividad, por eso proponen un plan que además de las funciones de evaluación a todas las autoridades de control, determine su gestión, “o de lo contrario solo quedarían como una especie de alguaciles y nada más”.

En esta línea Ruth Hidalgo de Participación Ciudadana opinó que el Mandatario debería optar, además de lo que indica el anexo, por personas sin vínculos de participación directa o indirecta en gobiernos de los últimos 5 años. También evitar que integren las ternas consejeros suplentes y titulares que formen o hayan sido parte del Consejo.

Además de cumplir con los requisitos previstos en el art. 113 de la Constitución, aplicable a la participación electoral y al cumplimiento de las normas para el ejercicio de cargos públicos. (I)

Pleno del CPCCS prorrogó funciones

El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) decidió prorrogar en funciones a la presidenta Raquel González hasta que sea posesionado el Consejo transitorio de acuerdo al mandato de la consulta popular.

De esta manera la entidad laborará con normalidad de acuerdo al cronograma, pero se enfocará en recopilar la información necesaria para facilitar la transición.

La presidenta Raquel González dijo que entregará oficialmente al Consejo Transitorio los ámbitos financiero, administrativo y de gestión de cada una de las unidades del CPCCS, “ante un notario público y con la presencia de los medios de comunicación”.

Aclaró que todas las actuaciones del pleno siempre han sido públicas, como lo dispone la ley, “por lo que las resoluciones, así como las fases de los procedimientos de designación se encuentran publicadas y actualizadas en el sitio web institucional”.

El Consejo de Participación se encontraba ejecutando el proceso de renovación parcial de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la primera autoridad de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. “Ambos procesos quedan sin efecto, como lo dispone el anexo de la pregunta 3 aprobada en referéndum y consulta popular”, indicó González.

La funcionaria recalcó que estarán en funciones hasta que el Consejo Transitorio sea legalmente posesionado y que el único interés en continuar con las labores es proceder con orden, entregando todos los datos que el consejo transitorio necesitará para iniciar con su trabajo.

A la sesión de ayer asistieron los consejeros Raquel González, Sonia Vera, Tania Pauker, Tito Astudillo, Juan Peña y Doris Gallardo. No estuvo presente Edwin Jarrín, quien solicitó vacaciones. (I)