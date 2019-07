Galo Mora no conoce nada sobre los sobornos

El exsecretario ejecutivo de Alianza PAIS, Galo Mora enfatizó que nunca tuvo contacto directo o indirecto con alguna empresa o empresario ligado o no con el Estado para financiar la campaña presidencial del binomio Rafael Correa - Jorge Glas.

Mediante video conferencia desde México, Mora mencionó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que sesionó en Guayaquil, que su función fue la de representar legal y politicamente al movimiento.

“No conozco a ningún funcionario de compañías extranjeras como Odebrecht”, precisó.

No obstante el exfuncionario admitió que existían aportes voluntarios de los adherentes, del 5 % de su salario en base a lo que reza el Código de Ética de la organización política.

Todos los aportes están registrados en los informes enviados al Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró.

Mientras que los exprefectos de Manabí y Los Ríos, Mariano Zambrano y Marco Troya, negaron haber realizado aportes por medio del Gobierno Provincial o por recursos propios para las campañas de PAIS.

“A titulo personal, no he realizado apoyo a la campaña de Alianza PAIS”, subrayó Troya, al señalar que en su provincia no aportaron el 5% establecido. (I)