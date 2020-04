El consultor y político argentino, Daniel Ivoskus, hace un análisis de las fake news en tiempos de pandemia. En un artículo titulado "Las fake news no respetan la cuarentena", el experto indica que "esta pandemia potencia la idea de que hay cuestiones que la gente no quiere creer y, al mismo tiempo, cree noticias que no son ciertas".



Para Ivoskus, quien es el Presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, la población mundial vive una situación anómala en la que los líderes políticos municipales, estatales y nacionales están a prueba. "Son quienes tienen la función de tomar decisiones para preservar el bienestar de sus ciudadanos".



El camino para la toma de sus decisiones -indica- no es fácil: hay datos negativos, incertidumbre, contextos desfavorables e información errónea.



"Este último factor no puede pasar inadvertido debido al rol social que cumple. Se expande dentro del mundo digital y llega a los usuarios (los afectados) por intermedio de diversos dispositivos que, durante la cuarentena, su uso es más demandante!".



A través del portal 360.com, Ivoskus señala que una noticia falsa es difícil de detectar, mucho más en estos tiempos de nerviosismo agudizado. Incluso su viralización crece de forma exponencial.



Mediante los grupos de Whatsapp y las redes sociales -menciona-, se comparten noticias de las que el origen se desconoce al igual que sus fuentes.



Algunos ejemplos de estas semanas se pueden dar en la divulgación de consejos para “combatir” al coronavirus: métodos de higienización erróneos, supuestas fechas de finalización del aislamiento y nuevos datos sobre el contagio del virus, entre otras falsedades.



"Hay que tener cuidado. Mucho más en estos momentos en los que se genera una incertidumbre global frente a la pandemia. Es necesario comunicar y difundir con responsabilidad; cada uno de nosotros, como usuarios digitales, podemos frenar las difusiones desacertadas que solo buscan sembrar un pánico social".



En su artículo hace referencia que los Jefes de Estado son el blanco para las Fake news y que ninguno se salva. Cita el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien tuvo que salir a desmentir una noticia falsa que había comenzado a circular sobre que él contrajo el virus: “Es una Fake news”, sentenció mediante las redes sociales e incluso protagonizó una cadena nacional.



Varios medios locales publicaron que el estudio al que se había sometido el presidente, para saber si tenía o no coronavirus, había dado positivo. Frente a ello la rápida respuesta del mandatario.



Bolsonaro aprovechó el acontecimiento para condenar la difusión de primicias falsas a través de un mensaje en Twitter: “No creas en los medios ‘fake news’. Ellos son los que te necesitan”.



Mientras que en Sinaloa, hace aproximadamente dos semanas comenzó a circular una fake news que advertía que nadie podía circular por las calles. Esto se debía a que helicópteros de la Fuerza Aérea esparcirían desinfectante como parte del protocolo para erradicar el virus.



Frente a ello, una autoridad gubernamental tuvo que salir a desmentir para comentar que se trataba de la difusión de una noticia falsa.



“Está circulando una #FakeNews alarmante. No hay programado nada de vuelos con desinfectante. El #COVID19 NO ESTÁ EN EL AIRE. no difundan ese mensaje si les llega”, afirmó Efrén Encima Torres, secretario de Salud del estado.



Realidad en Ecuador



Si de Fake news se trata, Ecuador no queda invicto. A inicios de la pandemia, también a través de grupos de WhatssApp se difundió una cadena que decía que aviones de las Fuerzas Armadas iban a rociar un veneno que mataba el virus, pero que era dañino para el humano. Otra falsa noticia.



Entre las más recientes está aquella donde se veía un campo con una fosa común donde supuestamente iban a enterrar a las víctimas del covid-19. Esa foto que se viralizó en redes correspondía a México y a otro suceso.

#BastaDeNoticiasFalsas | Existe un sinmúmero de información falsa o descontextualizada que circula en las redes sociales. Como ciudadanos es nuestra responsabilidad verificar la fuente y noticia antes de compartirla. #JuntosEcuador contra la desinformación. pic.twitter.com/lFEt7esP2b — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) April 3, 2020





Red transfronteriza



El portal Convoca.pe se unió a medios de 15 países para verificar información sobre el coronavirus.



"Ante el incremento de las noticias falsas en medio de la pandemia del COVID-19, la red LatamChequea trabaja en la verificación permanente de contenidos sospechosos que trascienden los límites nacionales. Convoca.pe forma parte de este esfuerzo transfronterizo", dice este portal.



La desinformación y las noticias falsas se propagan con mayor rapidez en tiempos de coronavirus, generando un grave perjuicio para la sociedad. Por ello Convoca.pe y 21 organizaciones de fact-checking de América Latina y un medio de España, que integran la red LatamChequea, se aliaron en un ambicioso trabajo de verificación de contenidos.



Olivia Sohr, coordinadora de LatamChequea y proyectos especiales de Chequeado, remarcó que desinformar toma cinco minutos, pero desmentir con información seria y confiable puede llevar horas.



“En este momento que se multiplican falsos rumores que pueden ser muy dañinos, necesitamos más que nunca construir sobre el trabajo de otros para poder reaccionar lo más rápido posible y llevar información confiable a nuestras audiencias”, señaló Sohr.



La iniciativa, coordinada por Chequeado (Argentina), cuenta con la participación de Agencia Lupa (Brasil); Bolivia Verifica (Bolivia), La Silla Vacía y ColombiaCheck (Colombia); La Nación y La Voz de Guanacaste (Costa Rica); Periodismo de Barrio y El Toque (Cuba); Ecuador Chequea y GK (Ecuador).



También de la Agencia Ocote (Guatemala); Animal Político y VerificadoMX (México); El Surtidor (Paraguay); Ojo Público y Convoca (Perú); Poletikard (República Dominicana); UyCheck (Uruguay); y Efecto Cocuyo (Venezuela). Por fuera de Latinoamérica también se sumó a la red el medio de habla hispana Maldita.es, de España.

Christian Espinosa, de Cobertura Digital, destaca que "quien comparte algo que le llega sin saber si es cierto es tan irresponsable como el que lo inicia. Doble chequeo siempre. Paremos la cadena, bastate tenemos".

Asimismo resalta que hay que tener una dieta informativa sana y evitar esa sobre exposición enfermiza a cada instante a "noticias" (Fake news).

Espinosa resalta que hay que decirle "no" a la infodemia (epidemia de la desinformación declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Recomienda a la ciudadanía no convertir en monotema de conversación esta crisis y tener un menúu de fuentes directas con listas en Twitter y Facebook; así como un menú de fuentes oficiales internacionales para contrastar.

"Si ya sabes como son por qué seguimos compartiendo sin verificar y, si no lo puedes verificar, haz al revés: dalo por falso mientras no tengas otra fuente, deja de ser cómplice de viralizar Fake news". (I)