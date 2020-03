Estado excepción por el coronavirus incluye toque de queda

El presidente de la República, Lenín Moreno, decretó la noche de este lunes 16 de marzo el estado de excepción ante la situación de riesgo que se vive por la pandemia del coronavirus (covid-19).

El Primer Mandatario aseguró que "estamos enfrentado una guerra, que ha cobrado 7.000 muertos en el mundo y 2 en Ecuador. Si Ecuador no corta de raíz el problema, puede llegar a tener más de 800.000 personas contagiadas y eso no lo vamos a permitir, pero para que eso no suceda debemos trabajar juntos".

Moreno se pronunció al país mediante cadena nacional, en la que aseguró que "hemos frenado los contagios importados, ahora debemos impedir el contagio interno y esto se da evitando salir".

Como parte del estado excepción en el país se cierran los servicios públicos a excepción de salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que por emergencia los ministerios decidan mantener abiertos.

"Solo seguirán funcionando las industrias agrícolas, ganadera y de cuidado de animales, las cadenas y actividades de salud, de alimentación, las encargadas de los servicios básicos y todas las cadenas de exportación".

Moreno indicó que las tiendas de barrio, los mercados y supermercados permanecen abiertos.

Entre las entidades que darán atención normal están los bancos y todos los servicios financieros. Además están los hospitales, clínicas, farmacias y todas la industrias relacionadas con el sector de la salud. "El resto de actividades de sectores y de industrias deberán detenerse", dijo.

Toque de queda

A partir del martes 17 de marzo rige toque de queda desde las 21:00 hasta las 05:00 del día siguiente.

"También, a partir de mañana martes a la medianoche se suspende, por 14 días, la transportación interprovincial, los vuelos domésticos y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir funcionando". (I)