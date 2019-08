“La ciudadanía universal debe existir, pero también debe reglamentarse”

¿Por qué cree que los inmigrantes prefieren a Ecuador como destino?

Tras la dolarización, Ecuador se convierte en un gran receptor después de ser, en 1999, un emisor de emigrantes: alrededor de 3 millones de ecuatorianos salieron del país.

¿Qué beneficios considera que encuentran aquí quienes llegan de otros países?

Una es la idiosincrasia, la receptividad del ecuatoriano.

Otro factor es que tiene el dólar como moneda, la cual es universal, lo que hace atractivo al país.

Aparte de la moneda, creo que es la nobleza de las leyes: cuando un extranjero entra aquí por los canales formales y ha transcurrido un tiempo, en otras partes lo consideran ilegal, pero en Ecuador puedes llegar a un acuerdo entre el Estado y el extranjero para normalizar o legalizar su situación (migratoria).

Ecuador también es uno de los países más tranquilos del mundo, la tasa de homicidios y delincuencia es muy baja.

Pero, ¿debe controlarse la migración o Ecuador debe tener políticas de puertas 100% abiertas?

Creo que debe controlarse. La Constitución de 2008 establece el derecho a la movilidad y la nacionalidad universal como principio. Eso permitió que mucha gente ingresara, por la facilidad de los derechos le permitió sentirse cómoda.

Por ejemplo, considero que el venezolano debe tener condición de refugiado porque desde la convención de 1951 los estatutos de refugiados identifican que es tal el que huye o se desarraiga del país donde vive por razones de amenaza. Venezuela tiene estos factores.

¿Qué debería hacer el país para mantener el orden interno?

Ecuador tiene ocho tipos de visa. Yo sí estoy de acuerdo con que se deben desdibujar las fronteras, que se tenga la ciudadanía universal. Pero debe reglamentarse, sin discriminación, con estudio por caso.

El derecho constitucional de Ecuador permitía que circulen los migrantes con normalidad, pero dentro de ese grupo también hay gente indeseable, que es una minoría, pero que puede traer consecuencias graves.

Perú tomó como fuente la Interpol para establecer si existen o no antecedentes penales. No sé por qué Ecuador no lo adoptó.

¿Una medida podría ser la repatriación de extranjeros que cometan delitos y sean encarcelados?

Yo estoy de acuerdo con que todo transgresor, todo aquel que cometió un delito, debe salir del país y exigir que no vuelva a ingresar. En eso debe ser celoso y rígido el país (Ecuador). (I)