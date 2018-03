2.000 concesiones mineras fueron anuladas, asegura Mandatario

Con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, este mediodía se realizó el lanzamiento del plan Reverdecer Ecuador, en Macas, Morona Santiago.

En el evento, que contó además con la presencia del ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, autoridades de la provincia y varios líderes campesinos e indígenas, el Presidente aseveró que el Gobierno está comprometido con el cuidado de la naturaleza.

Como evidencia del apoyo hacia el medio ambiente, Moreno informó sobre la anulación de 2.000 concesiones mineras.

Reverdecer Ecuador tiene 7 puntos fundamentales para el cuidado del entorno natural, que son: conservación, ciudades sostenibles, bioeconomía, ordenamiento territorial, educación ambiental, gestión forestal y restauración forestal.

El Primer Mandatario aseveró que Ecuador es uno de los diez países más biodiversos del planeta, "pero, lamentablemente, tenemos problemas ambientales que debemos resolver de forma urgente, por el bien de todos"

Informó que en Ecuador al menos 100 ríos están severamente contaminados. "La deforestación anual llega a 90.000 hectáreas, eso equivale, en promedio, a 250 canchas profesionales de fútbol, cada día", expresó Moreno.

"No podemos seguir matando la naturaleza. Arrasando con nuestra propia casa. No podemos continuar destruyendo el planeta donde mañana vivirán nuestros hijos y nietos. ¡Por favor: no seamos irresponsables!”, reflexionó el Presidente, quien recibió las llaves de la ciudad por parte del alcalde de Morona, Roberto Villareal. (I)