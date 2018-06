Ejecutivo descarta persecución a Rafael Correa

El Gobierno Nacional respeta el trabajo de los entes de control, lo que ha permitido que los fiscales y jueces tomen "decisiones difíciles", señaló este martes 12 de junio Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, Lenín Moreno.

En rueda de prensa, desde el Palacio de Carondelet, Roldán se refirió al pedido de la Fiscalía para la vinculación del expresidente Rafael Correa a la investigación penal por el presunto secuestro de Fernando Balda.

"Este Gobierno no persigue, no ataca, no golpea a sus opositores. Este Gobierno cree en la justicia y por tal razón debe dejar en libertad a los actores de la justicia para que tomen las mejores decisiones posibles", apuntó.

Roldán señaló que al Gobierno le preocupa ese tema porque es "muy grave pensar que un expresidente pueda haber estado vinculado algo así".

Añadió que es gracioso pensar que ahora "los perseguidores se sientan perseguidos; pero este Gobierno no persigue, pero sí busca justicia".

Sobre el comunicado de la Asamblea, afirmando que de acuerdo con la Constitución la decisión de vinculación contra Correa no debería pasar por el Pleno, Roldán aclaró que el Ejecutivo es respetuoso de los otros poderes del Estado.

Para este proceso que sigue adelante la Fiscalía, indicó Roldán, es importante la decisión de Moreno de desclasificar la información. "Nosotros (Ejecutivo) nada tenemos que ver con la decisión del fiscal Paúl Pérez, respetamos su decisión. Creemos que es positivo que en Ecuador se ventilen las cosas públicamente y que no se tengan en un cajón".

Además, el Ejecutivo velará para que en el resto de instituciones prime la justicia, "aún para quienes persiguieron en el pasado", dijo Roldán.

"No creemos en persecuciones, en atacar a los que nos atacaron. Creemos que ellos también merecen justicia porque la única forma de parar esta ola de violencia provocada por el correísmo es buscar justicia, incluso para los correístas, porque son ecuatorianos y porque la merecen”, concluyó.

Para los miembros de la bancada Revolución Ciudadana, afín a Correa, "es evidente la persecución política, una vez más, utilizando el tema judicial", según dijo este lunes la legisladora Marcela Aguiñaga.

Añadió que es el Pleno de la Asamblea el que debe pronunciarse sobre el pedido de vinculación del exmandatario. (I)