EE.UU. destaca reformas económicas adoptadas en Ecuador

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, destacó las reformas económicas que ha adoptado el Gobierno de Ecuador. Lo dijo el viernes 20 de diciembre durante un encuentro con el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia.

"Ecuador está dando pasos importantes en la reforma económica que permitirá la prosperidad a largo plazo para todos los ecuatorianos", sostuvo Pompeo al finalizar la reunión con la diplomacia ecuatoriana.



Por su parte, el canciller Valencia destacó que en el encuentro se conversó sobre cómo "expandir el comercio, apoyar la democracia y los Derechos Humanos en la región".

Ambas partes calificaron la reunión como positiva, donde además aprovecharon la oportunidad para tomarse una foto oficial.

