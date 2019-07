Ecuador destina al Parlamento Andino $ 2 millones anuales

Al no ser vinculantes las decisiones del organismo regional quedan como recomendaciones para los gobiernos de los cinco países miembros. Autoridades y analistas apoyan cambios urgentes.

Durante el periodo 2018- 2019 el Parlamento Andino desarrolló 11 sesiones plenarias en su sede de Bogotá, con la presencia de los 25 parlamentarios de los cinco países miembros: Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Colombia.

En este período se aprobaron, en plenaria, 120 resoluciones y 15 normativas, relacionadas con integración, ciencia, educación, cultura, migración, desarrollo económico, tecnología, seguridad, turismo y lucha contra la violencia de género. Mientras que en la mesa directiva, donde están las autoridades del Parlamento, presidente, vicepresidente y secretarios, se emitieron 47 resoluciones.

Las 167 resoluciones y 15 normativas fueron notificadas a los países miembros, pero su aplicación queda a criterio de cada nación. Esto porque las decisiones del organismo, por el cual el Ecuador destina un presupuesto de $ 2’050.014,00 anuales, no tienen el carácter de vinculantes y quedan como recomendaciones.

Esta fue una de las razones por las que en su periodo presidencial el exmandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, propuso examinar la estructura de esta instancia. “Un Parlamento… no creo que se justifique”, sostuvo el exMandatario sin mencionar abiertamente si lo que ha propuesto es su eliminación total o que sean congresistas de cada país los que asuman esa responsabilidad.

Rubén Vélez, quien se desempeñó como secretario general del Parlamento Andino, admitió que amerita cambios. Pero recomendó que esas modificaciones estén orientadas a que esta instancia de los países andinos se parezca cada vez más al Parlamento Europeo, que tiene capacidad de colegislar y tomar decisiones regionales

Para Fernando Pareja, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), el Parlamento de la región se encuentra debilitado.

Considera que no cumple un papel preponderante en la política de la región. Además existe un desconocimiento ciudadano del trabajo que realizan los parlamentarios y de la institución como tal. “Hay que evaluar la situación del organismo en un contexto más amplio, que es la situación lamentable en la que se encuentra la integración andina”, dijo.

Acuerdos de comercio de países miembros con Estados Unidos y la Unión Europea y la salida de Venezuela -asegura Pareja- afectaron el proceso de integración y debilitaron el Parlamento más que el cambio ideológico de sus gobiernos.

Patricio Sánchez, rector de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador (UCE), fue más directo al señalar que el Parlamento Andino no desempeña, actualmente, un papel preponderante. Piensa que “tarde o temprano el organismo se extinguirá” debido a que existen problemas en temas de integración de las naciones.

Rosa Mireya Cárdenas, parlamentaria andina, admitió que en la actualidad los procesos de integración Sur-Sur sufren un momento de estancamiento.

Según la parlamentaria, la institución trabaja en posicionar a la institución como un referente de buenas prácticas en el ejercicio de políticas integradoras. Sobre las voces disidentes mencionó que es importante tener en cuenta que el Parlamento Andino refleja la diversidad política de nuestra región.

Denuncia contra Pamela Aguirre

El pasado 12 de julio, la Fiscalía General del Estado reveló que en la documentación encontrada por el denominado caso Sobornos 2012-2016 constaba el nombre de la parlamentaria andina Pamela Aguirre.

Ella supuestamente habría recibido $ 100 mil para la campaña que apoyaba la reelección del expresidente Correa, llamada “Rafael Contigo Siempre”.

Se presume que esos recursos provenían de los aportes “voluntarios” de empresas contratistas con el Estado a la campaña electoral de la Revolución Ciudadana, en el gobierno anterior

La asambleísta y exparlamentaria andina Silvia Salgado dijo que cualquier proceso judicial que se trate en el país contra uno de los parlamentarios andinos no tiene incidencia en el organismo regional.

Sostuvo que la Asamblea Nacional no podría realizar un juicio político contra Aguirre, puesto que fue electa por el voto de la ciudadanía.

En el Parlamento Andino, el caso de Aguirre no tendrá ninguna incidencia y podrá seguir actuando -afirmó- salvo que a través de las leyes nacionales se realice algún proceso donde se le quite el mandato. “No podemos llevar los casos judiciales del país a esta instrucción que es de carácter internacional, pues no es deliberante”, remarcó.

Entre 2018 y 2019, los cinco parlamentarios ecuatorianos se reunieron en alrededor de 50 ocasiones, pues generalmente realizan dos sesiones por mes en el país.

Mientras que durante la última sesión plenaria realizada en Bogotá, esta semana fue electo como nuevo presidente el parlamentario peruano Víctor Rolando Sousa. En cambio, la vicepresidencia fue para Ecuador. Fausto Cobo ocupará esta dignidad durante un año. (I)