Ecuador expondrá su experiencia contra corrupción en Cumbre de las Américas

Ecuador llevará a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima en abril, toda su experiencia en material de lucha contra la corrupción, un campo en el que la canciller María Fernanda Espinosa cree que su Gobierno ha materializado grandes avances en el ultimo año.

"Yo creo que si hay un país de la región que tiene cosas que decir sobre el combate a la corrupción, ese es Ecuador", dijo hoy Espinosa en un encuentro con periodistas extranjeros en Quito.

Precisó que el actual Gobierno, presidido por Lenín Moreno desde mayo del año pasado, lanzó varios programas que hoy se reflejan en todos los estamentos del Ejecutivo, experiencia que buscarán transmitir en la Cumbre de Lima los próximos 13 y 14 de abril.

A esa cumbre, que abordará el tema de la lucha contra la corrupción y la gobernabilidad, asistirán tanto el presidente como la ministra.

Ecuador, ejemplificó Espinosa sobre esa temática, ha tenido la iniciativa de crear una frente contra la corrupción, que "ha incrementado las recomendaciones en materia legislativa, normativa y de política pública", con el fin de conducir a un "rediseño institucional" y sobre todo a mayores acciones preventivas.

Recordó asimismo que ha avanzado mucho en el acuerdo que firmó con las Naciones Unidas para el crimen y el delito, y en que se midan todos "con la misma vara".

Además, el pasado 4 de febrero los ecuatorianos aprobaron masivamente en referendo una propuesta presidencial para impedir que cualquier funcionario acusado de corrupción pueda volver a la vida política pública.

Preguntada por Efe sobre el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, que se celebrará en Sao Paolo un mes antes, Espinosa dijo que aún no se había tomado una decisión sobre quién participará.

"No tenemos aún claridad sobre el Foro Económico. Todavía no hemos tomado esa decisión y cuáles son los temas que llevará Ecuador. Estamos mirando aún cómo va a ser nuestra participación. La Cancillería tiene una propuesta que no ha sido todavía discutida con el presidente", explicó.

La falta de decisión aún sobre ese foro se debe a que Moreno "tiene una intensa agenda internacional", entre otras razones porque es "el año de las transmisiones de mando" en varios países de la región.

En el mismo encuentro, Espinosa anunció un "refrescamiento" de sus relaciones internacionales con todos los países del mundo después de diez años de Gobierno por Rafael Correa.

"Existe una decisión política y claridad en la hoja de ruta futura en la política exterior. Hemos hecho un balance de nuestra actuación multilateral y bilateral, de la relación con cada uno de los países y hemos dicho cómo potenciar y mejorar", explicó.

La ministra añadió que actualmente se está definiendo una posición y política con China y Estados Unidos y que se han llevado a cabo reuniones con todos los ministros para establecer las prioridades.