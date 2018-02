Decisión sobre juicio a Ochoa será el 5 de marzo

La Comisión de Fiscalización tendrá 10 días para analizar las pruebas de cargo y descargo del juicio político, en contra del titular de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), Carlos Ochoa.

El 5 de marzo la mesa legislativa sesionará para aprobar el informe de juicio político que será remitido al presidente del Legislativo, José Serrano, quien a su vez tendrá 48 horas para convocar a sesión del pleno.

Tres horas duró la comparecencia de Carlos Ochoa para presentar sus pruebas de descargo, en el juicio político solicitado por Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta asambleístas (CREO).

Primero, pidió que se recibiera a dos ciudadanos. Con 9 votos a favor, la Comisión escuchó a Óscar Armas y Diane Rodríguez para que presenten sus denuncias por vulneración de derechos.

Óscar Armas expuso la auditoría de 2 años a Radio Fútbol FM. Diane Rodríguez denunció cómo se han vulnerado derechos GLBTI.

El funcionario expuso varias cifras, entre ellas, las 346 denuncias recibidas por ciudadanos y las 11 de la Función Legislativa.

La Supercom ha impuesto 609 sanciones por denuncias; y 549 por oficio. De ellas hubo 702 sanciones, 309 denuncias archivadas, 122 desechadas y 23 en trámite.

Sobre los pedidos ciudadanos de intervención de la Supercom, Ochoa detalló que 856 fueron de réplicas y 1.122 de rectificaciones.

Sobre el examen especial de Contraloría, Ochoa dijo que no ejercía cargo público en GamaTV; que la administración de un canal es competencia del Gerente General y no del Director Nacional de Noticias -puesto que desempeñó en el canal- y denunció que no se le notificó el inicio de la auditoría.

Cuesta y Villamar rechazaron la comparecencia por considerarla “simple defensa de la Ley de Comunicación” y aseguraron que el destino del Superintendente es la censura y destitución. (I)



Comparecencia

Denuncia de Martha Roldós

El superintendente Ochoa dijo que la Ley no faculta a la Supercom a iniciar trámites de oficio en casos de vulneración de derechos a una sola persona. Agregó que la denuncia de Martha Roldós fue archivada por carecer de documentos.



48 horas tendrá la Presidencia para convocar al pleno a los asambleístas, una vez recibido el informe.



Monto de sanciones

El monto que la Supercom recaudó por sanciones es de $ 754.690. Así lo expuso el Superintendente.