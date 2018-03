De la Redacción

Edición del lunes 26 de febrero de 2018

Dos asambleístas para una Comisión. Carta de la señora Doris Soliz.

Señora Soliz, la Ley de Comunicación no prevé réplica por artículos de opinión. La libertad de opinión está consagrada en todos los tratados internacionales en derechos humanos, de los cuales es signatario Ecuador: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, o la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Costa Rica de 1969. Mi columna de opinión tiene 2.000 caracteres, su carta es de 8 páginas que equivalen a 6.500 caracteres.

Mi artículo de opinión es un análisis periodístico sobre su negativa y la de su colega, Esther Cuesta, a dejar la presidencia y vicepresidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales. Una negativa que ha sido solicitada varias veces por siete de sus 12 compañeros de mesa. Su actitud y la de su vicepresidenta ha sido pública y mencionada por todos los medios de comunicación que cubren la Asamblea. Para escribir de mi columna de opinión hablé con algunos de sus colegas de mesa y ellos confirmaron que la comisión no sesionó el pasado 7 de febrero.

Usted señala que la comisión aprobó 16 acuerdos, la Ley de Códigos de Entidades de la Seguridad Ciudadana y tres resoluciones. Me ratifico en mi opinión personal sobre el tema: todos esos acuerdos quedaron pendientes del período anterior, incluida la ley, eso dice la información pública disponible en la página web de la Asamblea.

Usted subraya en cuatro acápites, de su extensa carta, su lectura sobre la situación interna de la comisión. Define como “acto ilegal que no puede encontrar justificación desde un tratamiento político....cuando se intenta justificar una presión o chantaje político, a través de la no asistencia a las sesiones, para que estas no puedan instalarse...”. Con ello usted intenta justificar su actuación y la de su colega.

En mi opinión personal, esas acusaciones debería dirigirlas a sus compañeros de mesa. (O)

