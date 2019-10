Gobierno creará comité sobre ciberseguridad

La filtración de más de 20 millones de datos personales de ecuatorianos preocupa a la Asamblea. Por eso los 12 integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales aprobaron el inicio de una investigación.

La fiscalización se efectúa mientras el organismo debate el Proyecto de Ley de Datos Personales, entregada por el Ejecutivo el pasado 19 de septiembre.

El asambleísta independiente René Yandún señaló que prepararán un informe al respecto en máximo dos semanas.

Por eso convocaron a la Comisión a los ministros Andrés Michelena, de Telecomunicaciones, y María Paula Romo, de Gobierno, así como, Lorena Naranjo, directora de la Dirección de Registros de Datos Públicos y Martha Moncayo, gerente general de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

Romo asistió al organismo legislativo y expuso que el Ministerio que preside no es el encargado de vigilar este campo. “La seguridad de la información no es lo mismo que la seguridad pública”.

Sin embargo, dijo que conoció del hecho el 16 de septiembre y solicitó un parte policial con el fin de que la Fiscalía inicie una investigación de oficio.

Aclaró que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, la Policía Nacional vigila delitos que se cometen desde el ciberespacio.

La funcionaria detalló que la Policía ha receptado durante este año 12.254 denuncias, de las cuales el 70% se refieren a estafas por medio de dispositivos electrónicos; 8,5% por violación a la intimidad; 6.5% por apropiación fraudulenta de información, entre otros.

La Ministra informó que el Gabinete de Seguridad Estratégica creará un Comité de Ciberseguridad, que estaría conformado por representantes de la Cancillería, Ministerio de Defensa y Telecomunicaciones.

Michelena no asistió a la convocatoria, pero envió en su representación al viceministro Marco Sancho; no obstante, la Comisión no aceptó su participación, porque el funcionario fue comunicado de su comparecencia con anticipación.

Naranjo y Moncayo señalaron que tras la filtración de datos, sus instituciones no fueron afectadas pues cuentan con mecanismos de seguridad; asimismo insistieron en la necesidad de aprobar lo más pronto posible la Ley de Protección de Datos. (I)