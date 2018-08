Viteri quiere mantener la hegemonía del PSC en el Sillón de Olmedo

La exasambleísta Cynthia Viteri presentó la tarde de este 15 de agosto su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil. Ante coidearios, en la "Plaza de los Donantes", en el Malecón 2000, la aspirante al "sillón de Olmedo" realizó el lanzamiento junto al actual alcalde, Jaime Nebot, quien ha estado en el cargo en los últimos 18 años.

Viteri, que fue candidata presidencial en 2006 y 2017, destacó el legado de Nebot como Burgomaestre, a quien agradeció por la gestión realizada en el cargo desde el año 2000.

"Lo que decidamos en el 2019 tendrá un gran impacto ahora y en los próximos 20 años ¡No hay espacio para equivocaciones!", expresó la candidata, que participará en las elecciones en representación del Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero.

Viteri indicó que de ganar, "mi fidelidad estará enfocada en las familias. Guayaquil es nuestra casa y ustedes mi gran familia, la voy a cuidar como tal".

Sobre sus potenciales adversarios por el cargo, dijo: "estamos frente a entregar a Guayaquil en manos desconocidas o dejarla en manos de aquellos que han demostrado resultados".

Hasta el momento, solo Bolívar Rosero había hecho pública su candidatura a la Alcaldía de Guayaquil, por el Partido Sociedad Patriótica, en un evento realizado en marzo pasado.

Entre los potenciales candidatos también está el actual prefecto del Guayas, Jimmy Jairala.

En el acto de lanzamiento, el alcalde Nebot indicó sobre Viteri: "conozco su valentía, su integridad, su vocación de servicio, su preparación y conozco su sencillez y hasta su humildad para aprender cada día cosas nuevas y mejores, para servir más y mejor".

Viteri apunta a mantener la gestión socialcristiana al mando de la Alcaldía de Guayaquil, la que empezó hace 26 años. En 1992 asumió León Febres-Cordero, hasta 2000, cuando lo sucedió en el cargo Jaime Nebot.

"Quienes quieren que no recordemos lo que han sido y no pueden convencernos de lo que pretender ser, solo se limitan a decir: 'Cynthia no es Nebot'. Hace 18 años dijeron: 'Nebot no es León'. Y León fue León. Y Nebot es Nebot. Y tú eres Cynthia y un día el Sillón de Olmedo, Febres Cordero y Nebot será recordado también como el sillón de Cynthia Viteri". (I)