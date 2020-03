Cynthia Viteri no cesará en sus funciones en la Alcaldía de Guayaquil

La Alcaldía de Guayaquil informó la tarde de este jueves 19 de marzo de 2020 que la alcaldesa Cynthia Viteri no cesará en sus funciones como máxima autoridad de la ciudad. Esta aclaración se brindó en el marco de los exámenes que dieron como positivo un contagio por coronavirus en la burgomaestra.

El Cabildo confirmó que Viteri seguirá al mando de Guayaquil mientras dure el ciclo de su enfermedad, que en algunos pacientes ronda por los 15 días. Hasta que se recupere y, especialmente, no sea un foco de contagio para otras personas, la alcaldesa continuará con aislamiento domiciliario obligatorio.

Según información municipal, la principal autoridad de la capital guayasense solicitó el miércoles que le realizaran una prueba de COVID-19 por los síntomas que empezó a tener, como fiebre y dolor de garganta.

Un equipo del Ministerio de Salud acudió a su casa para tomarle las pruebas. Los resultados fueron comunicados este jueves por la mañana. Minutos más tarde, Viteri los hizo públicos a través de un video que difundió en sus redes sociales.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1