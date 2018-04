En Criminalística se realiza pericia al audio de Raúl Patiño

Acompañada de un grupo de simpatizantes, la asambleísta por CREO Ana Galarza acudió hasta Criminalística, donde se realiza la pericia técnica al audio del exlegislador Raúl Patiño, quien en su momento dijo que estaban impedidos de denunciar actos de corrupción en la Asamblea, presidida en esa época por Gabriela Rivadeneira.

Galarza dijo que le han convocado para la judicialización para introducir en cadena de custodia la información extraída de las declaraciones de Patiño. "Él no puso la denuncia en Fiscalía, sino que se fue a quejar con el presidente (Lenín) Moreno de la corrupción y los sobreprecios en las megaobras. Queremos saber por qué no fiscalizó si esa es una obligación constitucional de todos los legisladores, por qué no fue a la Fiscalía y quién dio la orden de no fiscalizar. Es un acto atípico, antijurídico, injustificable".

Además, la legisladora señaló que solicitará el testimonio de los exasambleístas Miguel Carvajal y Fernando Bustamante.

Marcelo Dueñas, abogado de Galarza, indicó que ahora está en manos de los peritos hacer el informe y determinar la existencia de uno o varios delitos, uno de ellos podría ser la omisión. Dijo desconocer si un representante de Patiño acudió a la diligencia.

El pasado 11 de enero, el exasambleísta por Alianza PAIS Raúl Patiño emitió sus supuestas experiencias dentro de su cargo como legislador en el periodo 2013-2017 en la Asamblea Nacional.

En sus declaraciones, dirigidas a la militancia del movimiento en Cañar, afirmó que para el período del Legislativo dirigido por la ahora asambleísta por Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, los representantes del movimiento conocían de la corrupción en Petroecuador y que tenían prohibido fiscalizar.

La denuncia fue viralizada en un video difundido por redes sociales y, el 16 de enero, la asambleísta Ana Galarza acudió a la Fiscalía para pedir se investigue el caso.

Para el 24 de marzo, mientras se desenvolvía la reunión del Congreso de Ética de Alianza PAIS, Miguel Carvajal, secretario de la Política, también emitió declaraciones sobre la supuesta prohibición de fiscalizar en la Asamblea de 2013-2017. (I)