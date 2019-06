A consejeros del CNE no les preocupa el llamado de la Asamblea

Enrique Pita y Luis Verdesoto, autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), mencionaron este martes 19 de junio del 2019, en Guayaquil, que no les preocupa el llamado a fiscalización por parte del Legislativo por la demora en concluir el proceso electoral, fundamentalmente, lo acontecido en Los Ríos.

Pita indicó que si la Asamblea decide llamar a los consejeros a juicio político tendrán que juzgarlos por sus decisiones y acciones de forma individual.

"Cada uno tendrá que responder por lo que decidió, por lo que dijo o por lo que hizo. Por ahora, no existe en firme un llamado a juicio político. Son comentarios que existen y que creemos que se dará en algún momento", mencionó el funcionario.

Tras ello, enfatizó que no teme a ese posible llamado del Legislativo e insistió que a él lo deberían juzgar por su participación en el CNE. "Y si en algún momento se me censura, obviamente saldré con la frente en alto, porque mi brújula moral no me permitió en ningún caso atentar contra lo que es la norma correcta en derecho y lo que establece el Código de la Democracia".

Por su parte, Verdesoto señaló que el llamado de la Asamblea es un ejercicio sano, por lo que no le preocupa en lo absoluto acudir al Pleno a dar a conocer el trabajo realizado en las elecciones seccionales del 24 de marzo pasado.

"Tendremos que ser llamados uno a uno, porque el enjuiciamiento corresponde a autoridades que fueron elegidas una por una, es decir, tendremos que dar informes individuales y, en mi caso, lo haré con el mayor de los gustos", subrayó.

Semanas atrás, en Babahoyo, el presidente de la Asamblea, César Litardo, manifestó que el llamado de los concejeros del CNE a fiscalización se lo hará cuando concluya oficialmente el actual proceso electoral.

"La ley establece que el CNE es la máxima autoridad, por lo tanto no podemos hacer ninguna intervención, ya que eso sería intromisión de funciones. Una vez termine el proceso electoral, la Asamblea tendrá la facultad de hacer su control político", manifestó Litardo.

Al respecto, Verdesoto dijo que aquello aún no termina, ya que aún existen dos casos que serían solucionados en los próximos tres días, para así cerrar el proceso electoral definitivamente. "El país no puede seguir con un proceso electoral abierto. Sería un absurdo aquello", indicó el funcionario, previo al inicio del ciclo de mesas de diálogo "Perspectivas sobre la política nacional y reformas electorales a 40 años de la democracia en Ecuador". (I)