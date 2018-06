CNE separó del cargo a director provincial del organismo en Manabí

El Consejo Nacional Electoral (CNE) removió a Pablo Flores del cargo de director provincial del ente en Manabí, informó el organismo mediante un comunicado.

Según la institución, la decisión se tomó porque el exfuncionario participó, en días recientes, “en actividades que vulneraron una prohibición expresa dentro del ámbito de sus funciones”.

Flores estuvo en la dirección 45 días y se designó en su lugar a Luis Mario de la A, quien estará encargado hasta que se nombre al titular.

Flores dijo que lo cesaron sin explicación, “no me dieron siquiera el derecho a la defensa, simplemente me dijeron que desde el 5 de junio no sigo en funciones”.

A su criterio, el motivo de la separación es por unas fotos subidas a WhatsApp, en las que aparece en la reunión de Alianza PAIS (AP) desarrollada, en Portoviejo, el pasado fin de semana.

“A mí me solicitaron por escrito los de AP, movimiento al que no soy afiliado, que estuviera presente como veedor en el proceso político partidista que se realizó en el coliseo La California”, afirmó.

“Es verdad que aparezco en las fotos, pero deben analizar que estaba como autoridad electoral y vestía un chaleco del CNE”, añadió.

En consecuencia, manifestó que no cometió ninguna violación a la ley y que asistió a la reunión en calidad de autoridad. (I)