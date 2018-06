Evaluación del CNE se conocerá el 19 de junio

El Consejo de Participación Transitorio (CPCCST), aprobó el inicio de la evaluación al superintendente de Ordenamiento Territorial, Fernando Cordero.

Así lo resolvieron los consejeros en la sesión de este miércoles 13 de junio, en la que se decidió que el funcionario tendrá siete días para entregar su informe de labores. Además se abrió el plazo de cinco días para que la ciudadanía presente sus denuncias.

Cordero fue designado para el cargo por el Consejo de Participación Ciudadana cesado, de una terna enviada por el expresidente Rafael Correa, unos días antes de que termine su mandato.

El 15 de junio del año pasado el Superintendente, que anteriormente se desempeñó como asambleísta por Alianza PAIS, ministro de Defensa del anterior gobierno y presidente de la Asamblea, fue nombrado tras un proceso que contó con veeduría ciudadana, con fases de verificación de requisitos, escrutinio público e impugnación ciudadana.

En otro tema, los consejeros conocerán el martes próximo el informe de evaluación a los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), al Superintendente de Bancos y al de Compañías.

El pasado 4 de abril la entidad arrancó con el proceso para analizar el trabajo efectuado por los vocales del organismo electoral: Nubia Villacís, Paúl Salazar, Mauricio Tayupanta, Ana Paredes y Luz Haro.

Los funcionarios tuvieron siete días para entregar un informe de labores por separado, de acuerdo al reglamento de evaluación.

Los documentos fueron examinados por una comisión técnica que también revisó 35 denuncias presentadas contra el CNE.

El presidente del Consejo Transitorio, Julio César Trujillo, evitó pronunciarse sobre el contenido del informe. “No quiero referirme al tema porque cuando digo que todos los corruptos deben irse a la casa dicen que he adelantado criterio, no he mencionado a ningún corrupto en particular, pero para ellos es adelantar criterio”, manifestó Trujillo.

En la sesión se aprobó también el inicio de la evaluación a los representantes de los afiliados y jubilados al directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), Gabriela Robalino y Luis Cazar.

El secretario del organismo, Darwin Seraquive, aseguró que recibió la terna con los nombres de los candidatos para titular de la Superintendencia de Comunicación, enviada por el presidente Lenín Moreno.

El CPCCST confirmó, a través de un comunicado, que la elección se hará de acuerdo al “Mandato del Proceso de Selección y Designación de Autoridades”.

El artículo 21 establece que “el Consejo Transitorio designará una Comisión Técnica para la revisión de los requisitos e inhabilidades de los postulantes por ternas. Esta comisión estará conformada por tres delegados que designe el pleno del Consejo Transitorio y un veedor ciudadano, este último tendrá voz pero no voto.”

La entidad reiteró que todos los procesos de designación, a través de concursos públicos o ternas, contarán con la presencia de, al menos, un veedor ciudadano que vigilará y garantizará el seguimiento de todas las fases establecidas en el mandato.

Seraquive mencionó que está en marcha la etapa de recepción de postulaciones para conformar los bancos de veedores y comisionados que integrarán las comisiones técnicas encargadas de la selección de las nuevas autoridades, la cual termina el próximo 19 de junio.

Estimó que este proceso tomará alrededor de tres semanas y que luego empezarán con las etapas para escoger a las autoridades, por lo que empezarán con el Superintendente de Comunicación.

Explicó que luego seguirán con el Contralor y el Fiscal, de acuerdo a como terminen las evaluaciones y será el pleno el que determine el cronograma. (I)