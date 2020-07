En agosto finalizará plazo del CNE para depurar el padrón electoral

Hasta el 7 de agosto próximo tiene plazo el Consejo Nacional Electoral (CNE) para depurar el padrón electoral que usará en los comicios 2021.

De acuerdo al calendario electoral, el 18 de agosto se debe publicar el padrón definitivo, antes de la convocatoria a elecciones prevista para el 17 de septiembre y un día después, el 18, comenzará la inscripción de candidaturas.

La realización de la primera vuelta esta señalada para el 7 de febrero de 2021 y la segunda vuelta, para el 11 de abril.

En la sesión virtual del 19 de junio, el pleno del CNE aprobó la entrega del registro electoral a las organizaciones políticas habilitadas para los comicios.

Al respecto, el Código de la Democracia señala que los movimientos y partidos políticos pueden pedir una copia del padrón de su jurisdicción para revisarlo y verificar su integridad.

El CNE explicó que el Registro Electoral es el listado de personas mayores de 16 años, habilitadas para votar en cada elección, el que se elabora con base a la información que remite el Registro Civil.

El 20 de junio pasado, el Consejo Electoral informó que -con corte al 30 de mayo- preliminarmente constan 13’128.829 electores habilitados para sufragar en los comicios del próximo año.

Allí se incluyó información sobre los cambios de domicilio electoral, la inscripción de extranjeros, y el Registro Electoral Pasivo.

En una de las transitorias del Código de la Democracia se señala que 90 días antes de la convocatoria a las elecciones de febrero de 2021, el CNE deberá publicar en su portal web el Registro (padrón) electoral.

Como parte de este proceso, el CNE informó que 607.417 personas que no votaron en las últimas cuatro elecciones o no realizaron ningún trámite en el organismo, no sufragarán. Este grupo forma parte del registro electoral pasivo.

Además en el padrón se incluyen también a las personas que ejercen su voto de manera facultativa, es decir, jóvenes de entre 16 y 18 años, miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, adultos mayores de 65 años y extranjeros.

El organismo electoral dio a conocer que, desde las elecciones de 2017, alrededor de 1,2 millones de personas no han sufragado.

En las elecciones seccionales de 2019 el CNE realizó una primera depuración, alrededor de 100.000 ciudadanos fueron retirados del padrón.

El consejero José Cabrera, explicó que cada fin de mes el Registro Civil entrega, de manera actualizada, los informes correspondientes a decesos de personas.

Esto posibilita la depuración del padrón electoral de una manera más efectiva. Por ello, ya se entregó un padrón a las organizaciones políticas, pero en agosto entregarán el definitivo.

Datos del Registro Civil indican que en el primer semestre del año, 59.368 personas fallecieron en el país, 22.525 muertes más en comparación a 2019, en que se registraron 36.843.

Una de las principales causas para los decesos se debe a la pandemia del covid-19. el Ministerio de Salud reportó hasta ayer, 5.047 fallecidos por el virus desde que inició la emergencia en marzo.

Cabrera añadió que, como parte del proceso de transparencia, el CNE y el Consejo de la Judicatura (CJ) firmaron un convenio que ayudará a conocer cuáles son los ciudadanos que, por diferentes sentencias, perdieron sus derechos políticos, así como aquellos que los recuperaron.

Dicho documento tendrá una vigencia de cuatro años, y podrá ser renovado por mutuo acuerdo.

De esta manera, la Judicatura enviará mensualmente al CNE una base de datos actualizada de las personas que reciban sentencia condenatoria ejecutoriada.

Además, dará información de las personas que adeudan pensiones alimenticias.

En cuanto a los fallecidos por la pandemia del covid-19, Cabrera indicó que todo dependerá de la información actualizada que envíe el Registro Civil y con base en ello se armará el registro electoral definitivo.

Por ello la entidad recopilará los últimos registros hasta el 15 de agosto.

“Estamos trabajando con el padrón pasivo, con el Consejo de la Judicatura y el Registro Civil para garantizar la transparencia en el padrón electoral”, señaló.



Organizaciones vigilantes

En la actualidad, los movimientos, partidos u organizaciones políticas del país tendrán la oportunidad de conocer y participar del proceso de depuración.

Al respecto, Wilma Andrade, asambleísta y directora del partido Izquierda Democrática, dijo que está de acuerdo que se muestre el documento de los ciudadanos aprobados para votar a las organizaciones políticas, además, de la creación del padrón pasivo.

“Nosotros planteamos que además de la auditoria y vigilancia que hagan las organizaciones, no solo debe ser del padrón, sino de todo el desarrollo del proceso electoral que desarrolla el CNE”.

Para el analista político Gabriel Hidalgo, existen diferentes circunstancias que se centran en el proceso de depuración que deben ser atendidas como es el tema de los fallecimientos y el subregistro de los mismos.

“Pueden existir casos de manipulación, como fallecidos que votan, hay que vigilar que esto no infle resultados de alguna tendencia política, y solo se evitaría si hay acceso al consolidado para verificar su autenticidad”. (I)