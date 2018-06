Alvarado: “No vi transparencia en la elección de cuadros”

Las diferencias con Paúl Carrasco, líder del movimiento Participa y prefecto de Azuay, llegaron a ser “insostenibles”, asegura la viceprefecta María Cecilia Alvarado, tras su decisión de desafiliarse de la organización política.

Identifica problemas como la falta de “transparencia y claridad” en los procesos de democracia interna para elegir cuadros para las seccionales, así como la “falta de respeto al planteamiento de discrepancias o diferencias”.

¿Qué tensiones hay en el movimiento?

De un tiempo para acá realmente ha sido más difícil superar las discrepancias. A esto se suma que dentro de la organización política no hay claridad ni transparencia en cómo se plantea la selección de cuadros para las elecciones. No se habla de un proceso de primarias, únicamente para la Prefectura de Azuay y la Alcaldía de Cuenca, pero no se habla para los otros cantones en donde han cerrado acuerdos desde la presidencia del partido. Y sobre todo que quien dirige usa el partido para su beneficio particular porque busca ser candidato para la Alcaldía de Cuenca.

El prefecto Carrasco no descarta una candidatura nacional...

Ciertamente, si llega a la Alcaldía ese es un espacio que no se puede y no se debe abandonar a mitad de periodo por otro espacio nacional; tiene su legítimo derecho a introducirse en la lid nacional; en algún momento yo pensaba que le apostaba a construir su movimiento nacional y dejar lo seccional para otras personas, pero lo que ha dicho en los últimos días me da a pensar que seriamente está pensando en la Alcaldía de Cuenca.



¿Buscará conformar una nueva organización?

Nos concentramos en organizar nuestro equipo y en construir un plan para toda la provincia. No tenemos ni tiempo ni plata para una recolección de firmas para consolidarnos como movimiento registrado en el CNE. Queremos organizarnos como estructura para plantearnos como una opción ante las distintas fuerzas políticas.



¿O sea que ya hay propuestas para las próximas seccionales?

Así es, muchas puertas abiertas, agradezco la potencialidad que han visto en mí para representarlas.

¿Entre ellas están PAIS, CREO O PSC?

No, con ninguna de esas organizaciones he hablado.

¿Una alcaldía o una prefectura?

La Prefectura. Estoy absolutamente clara para lo que me he preparado, no creo en la política improvisada, por cálculo o vanidad personal.

¿Hay acercamientos con Jefferson Pérez? ¿Cómo avanzan en la conformación de cuadros?

Los acercamientos son con varias organizaciones, incluso el colectivo que está alrededor de Jefferson Pérez. Siento que la provincia de Azuay busca una apuesta con rostros y prácticas nuevas. No hay una candidatura posible si no se tiene un equipo consolidado en cada cantón y parroquia y en eso estamos. Para la Alcaldía de Cuenca hay nombres y eso se definirá de acuerdo a la organización política.

¿Cuándo habrá definiciones para las seccionales?

No puedo dar fecha exacta, eso será un anuncio en conjunto, quizá en seis semanas; no solo depende de nosotros sino de otras organizaciones. (I)