Carta enviada por la Secretaria Técnica de Transparencia

Me dirijo a ustedes en relación con la publicación impresa de diario EL TELÉGRAFO, de fecha sábado 17 de marzo de 2018, con el titular: “Revisaremos todos los contratos de hidroeléctricas”, basada en una entrevista realizada por el periodista de EL TELÉGRAFO a la señora María de Lourdes Arboleda Vaca, Secretaria Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

La nota de prensa en su párrafo inicial dice:

“La nueva secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, María de Lourdes Arboleda acepta que su amistad con el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), la ayudó para ser mocionada al cargo”.

Nos permitimos señalar que el párrafo arriba citado sesga las declaraciones de la Secretaria Técnica de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, al descontextualizar la información y omitir partes fundamentales para su comprensión íntegra y apegada a la verdad y el sentido en el que fue expresada, en la siguiente transcripción que nos permitimos detallarle a continuación:

Periodista:

“¿Esta llegada suya a la Secretaría, también parte por una amistad que usted tiene con el presidente Trujillo del Consejo de Participación Ciudadana?”

Secretaria Técnica de Transparencia y Lucha Anti-Corrupción:

“Bueno a mí me honra tener una amistad con el Doctor Trujillo, pero en realidad mi llegada acá, además de que fue una invitación personal de él para este cargo, tiene que ver con el trabajo que ambos hicimos en la Comisión Nacional Anticorrupción. Recuerde usted que el doctor Julio César Trujillo y yo somos miembros fundadores de la Comisión Nacional Anticorrupción que, me gustaría también recordar, es una Comisión Ciudadana que fue nominada y constituida por la plataforma de organizaciones nacionales de trabajadores, indígenas y sociales, son 12 grandes organizaciones donde está la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la Unión Nacional de Educadores (UNE), los jubilados, etc. Entonces yo formé parte -formo parte- en realidad de esta Comisión, he pedido licencia y en el trabajo de estos dos años y medio, casi tres, pues nos conocimos más profundamente con el doctor Julio César Trujillo y gracias a eso he recibido esta invitación de colaborar con él”.

Por otra parte, el titular de la nota de prensa en su titular dice: “Revisaremos todos los contratos de hidroeléctricas”.

Según la transcripción realizada por la Coordinación de Comunicación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo que afirmé fue:

“Este momento, lo que estamos haciendo es tratar de montar equipos que nos permitan, al menos con los principales proyectos y megaproyectos, poner en claro la situación. No vamos a alcanzar a revisar los miles de casos, no. Vamos a poner énfasis, priorizar los principales, los más importantes para el país”.

Esta información es de relevancia pública e interés general para el país por la coyuntura que el Ecuador atraviesa y por el mandato que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), por tanto le solicitamos se observe el cumplimiento de la responsabilidad de los periodistas y medios de comunicación en cuanto a la información que se publica para que esta cumpla con las normas deontológicas concernientes al ejercicio profesional, ya que al no hacerlo se comprometen los principios y derechos de los ciudadanos a contar con una información contextualizada, precisa, oportuna y veraz. Además se afecta el buen nombre de las personas y la imagen institucional.

Como ustedes conocen, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación dispone que “todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada”. Y el artículo 23 establece que: “todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública”.

Les solicitamos, por tanto, la rectificación acorde a la información proporcionada. Les hacemos un llamado en el sentido de tener más cuidado para mantener los estándares de calidad que debe cumplir un medio público.

Solicitamos se nos haga llegar la rectificación al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con copia a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Con sentimientos de distinguida consideración. (O)



Atentamente,



Mgs María de Lourdes Arboleda Vaca

Secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción