Espinosa: "La Cumbre de las Américas tiene que albergar a todos sus miembros"

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa, defendió que Venezuela participe en la próxima Cumbre de las Américas en Perú el mes de abril, cita que "debe albergar a todos sus miembros", dijo.

La canciller respaldaba así las declaraciones de la vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, que el martes se pronunció en una entrevista con Efe en Washington en ese sentido y rechazaba cualquier "injerencia" en la crisis del país caribeño.

Perú anunció la semana pasada que retiraba la invitación al presidente venezolano, Nicolás Maduro, una decisión respaldada por los doce países del Grupo de Lima y por Estados Unidos.

“El Ecuador piensa que la Cumbre de las Américas tiene que albergar a todos sus miembros, donde podemos disentir y recomendar a puerta cerrada. Creemos que la crisis en Venezuela se solucione a través de manera pacífica y con el diálogo”, dijo este jueves Espinosa.

La ministra reconoció, además, que en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), tampoco se ha llegado a un consenso sobre la situación de Venezuela. “Nosotros tenemos un mandato constitucional de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. No injerencia no quiere decir indiferencia”.

Espinosa hizo estas declaraciones en el marco de la rendición de cuentas del Consejo Sectorial de Política Exterior, al cual pertenece la Cancillería junto con otras carteras de Estado.

Respecto a su postulación para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas, la funcionaria dijo que esto no significa que vaya a renunciar a su cargo como ministra de Relaciones Exteriores. En el caso de ser electa como secretaria de esa instancia analizará una licencia. Sin embargo, afirmó que la decisión de seguir en el cargo dependerá del presidente Lenín Moreno.

"Tenemos que hacer una fuerte campaña, la competencia es dura y necesitamos una votación de la mayor parte de los países (de los 193). Es un altísimo honor”, acotó. Y añadió que el hecho de ser candidata ya es un “altísimo reconocimiento para el país”.

Desde hace 45 años, Ecuador no está al frente de la Asamblea de la ONU y desde hace 19 años que ningún país sudamericano ha liderado dicho organismo. (I)