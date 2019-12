La campaña electoral se inicia fuera de calendario

Los termómetros ya están en funcionamiento. Aunque ni siquiera existe un calendario electoral, ciertos personajes aplican medidores de simpatía o popularidad en distintos sectores del país.

Guillermo Lasso (CREO) no ha tenido reparos en confirmar que será candidato presidencial en 2021. Meses atrás dijo estar convencido de que “la tercera es la vencida”, por eso recorre el país para compartir su experiencia como emprendedor. Y en redes sociales evidencia los encuentros ciudadanos que ha denominado “Ponle al futuro tu nombre”.

El legislador de CREO, Roberto Gómez, sostiene que tanto Lasso como los militantes de las organizaciones políticas tienen la obligación de comunicar los proyectos e ideales en territorio. Considera que no se está violando la ley por dar a conocer las actividades que realizan.

En tanto que Jaime Nebot, exalcalde socialcristiano, estuvo presente en una obra benéfica de recaudación de fondos. Tres días después participó en un conversatorio, luego de la presentación de su libro titulado Jaime Nebot, el camino a la prosperidad.

En el encuentro, Nebot se negó a responder sobre alguna aspiración electoral y precisó que el lanzamiento del libro sobre su vida política “no es electoral, sí académico y político”.

Sin embargo, la legisladora Cristina Reyes, del bloque PSC-MDG, afirma que él (Nebot) será la carta presidencial de la organización. “Evidentemente es su decisión personal”. Según su criterio, él es quien está mejor preparado para ser Presidente de Ecuador.

En ese mismo trajín se halla Isidro Romero, empresario y expresidente del Barcelona Sporting Club (BSC), quien ha recorrido distintas provincias. Actualmente visita Asia, “en de busca de propuestas y proyectos que generen inversión en el país”.

Al igual que Lasso, Romero habla abiertamente de su deseo de ser Presidente. A su regreso -dijo- tendrá “buenas noticias para el país”. Él invita a los ecuatorianos a no perder la esperanza de tener un mejor futuro. Romero no se ha presentado con una tienda política y ha manifestado que no estará aliado a un partido tradicional o conocido.

Hay otros que traspasan las fronteras. Como el caso del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, quien participó el 6 de diciembre en la Marcha por el Clima, en Madrid, junto a organizaciones, colectivos y comunidades indígenas de diferentes partes del mundo.

Durante la marcha expresó: “Estamos aquí para decir todas las verdades que viven nuestros pueblos, pero también para decir que somos propuesta; este es el camino al verdadero desarrollo”.

No obstante, el legislador Elio Peña, de Pachakutik, enfatiza que actualmente no se puede definir a Vargas como su presidenciable, pues el estatuto de la tienda política obliga a que sean elegidos en elecciones primarias. “En los plazos oportunos que decida la organización se los presentará; lo que sí es seguro es que tenemos varios cuadros para tener candidatos propios en 2021”.

El artículo 85 del Código de la Democracia establece que las convocatorias a elecciones deberán realizarse con al menos 120 días de anticipación dentro de un calendario electoral cada cuatro años. Y es en este cronograma que se determina la campaña.

El 22 de noviembre, el pleno del CNE aprobó adoptar acciones de control para la campaña electoral anticipada, con miras a las elecciones 2021.

El órgano electoral realizará notificaciones preventivas a las organizaciones políticas, sobre infracciones en campaña anticipada o precampaña electoral.

Caso contrario se le imputará al gasto electoral, una vez que se confirme que es candidato, según explicó la presidenta del CNE, Diana Atamaint. “Se le imputará al gasto electoral y se procederá a sancionar en el Tribunal Contencioso Electoral como infracción electoral”.

El consultor político Oswaldo Moreno señala que la vigilancia de esta campaña anticipada le compete al CNE. “Pero tampoco es garantía, si no Álvaro Noboa o Lasso ya hubieran sido presidentes hace mucho tiempo”. (I)