Proceso electoral crea dudas entre candidatos

La mayoría de los 43 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) expusieron ante el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), sus inquietudes sobre el proceso, entre ellas la manera en que deberán efectuar su campaña electoral.

Los cuestionamientos se expresaron este viernes 4 de enero, luego de que terminó el sorteo público para el orden de ubicación en las papeletas.

En el caso de hombres el tamaño de la boleta será A4 porque contiene 28 nombres; la de mujeres, en el que constan 11, será A5 (más pequeño) e igual tamaño para la de pueblos y nacionalidades, que tendrá 4 nombres.

Todos los candidatos serán ubicados de manera horizontal con su foto, seguido del nombre y el casillero para que el ciudadano registre el voto, así se elegirán siete principales y siete suplentes.

Por eso las personas deberán marcar de uno a tres casilleros, en el caso de las listas de hombres y mujeres, y una sola en el de nacionalidades; si hay más marcas, el voto será nulo.

Precisamente esta fue la queja que presentaron los postulantes, ya que, según dijeron, la población no sabe qué es el Consejo de Participación Ciudadana y tampoco que hay 43 postulantes. Tampoco existiría información adecuada para que los sufragantes sepan cómo votar, ni cómo es el diseño de las tres papeletas.

El candidato Carlos Espinosa hizo otro reclamo. Para él no existe igualdad en la selección del CPCCS, ya que no se ha considerado al sector de los discapacitados. “Hay una papeleta de mujeres, hombres y nacionalidades; está muy bien, pero a los discapacitados no se nos toma en cuenta”, manifestó.

Otra duda se refiere a cómo se efectuará la campaña electoral, debido a que el CNE indicó que se encargará de la difusión en medios de comunicación, de los planes de los candidatos.

Anteriormente, el organismo indicó que se destinará un presupuesto de $ 6 millones para difundir las propuestas de los aspirantes al Consejo. Sin embargo, hasta el momento no han emitido un reglamento al respecto, que es precisamente lo que se estaba solicitando.

El consejero José Cabrera indicó que el CNE, antes de que se inicie la campaña (desde el 4 de febrero hasta el 21 de marzo), difundirá en diferentes formatos una explicación sobre la elección del Consejo de Participación.

Además, en la página web de la entidad se publicarán los planes de trabajo de los postulantes para que sean consultados por la población.

Pero ante el malestar suscitado por los cuestionamientos, Cabrera dijo que prepararán un taller con los candidatos. “Todo se encuentra en el reglamento para la elección, pero haremos de inmediato la capacitación de manera que se disipen las dudas”, apuntó.

No obstante, los candidatos ya piensan cómo darse a conocer por su cuenta. Mauricio Gallardo dijo que recorrerá las provincias. “Contactaré a organizaciones sociales para que me apoyen”.

Aclaró que está al tanto de que no puede hacer campaña en medios. “Por eso iré puerta a puerta; tengo ahorrado unos $ 2 mil para movilización en buses, a las diferentes ciudades, no tengo para más”. (I)

-----------------------------

La Agencia de Regulación emitió 581 certificados

Un total de 581 certificados para proveedores de radio y televisión entregó, hasta este viernes 4 de enero, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

Este es uno de los requisitos para que los medios de comunicación social (radio, televisión y prensa públicos y privados) se puedan registrar y calificar como proveedores de la promoción electoral.

Según el organismo de sufragio, los medios de comunicación deben registrarse para estar habilitados en un proceso que comenzó el pasado 19 de diciembre y que se cerrará este lunes 7 de enero.

Pueden acceder a esta certificación todos los medios públicos, privados y comunitarios, con cobertura nacional, regional, local e internacional.

Entre los requisitos para calificación como proveedores se incluye la entrega de un certificado actualizado, emitido por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), que establezca, principalmente: derecho de uso de frecuencia, área de operación y que no se encuentre en mora por el uso y explotación del servicio autorizado”.

De los 581 certificados, 472 fueron ya entregados hasta el 28 de diciembre del año pasado, mientras que del 2 al 4 de enero de 2019 se entregaron 109 documentos.

La Arcotel, desde la unidad de documentación y archivo, despachó todas las solicitudes que han ingresado por parte de los concesionarios de frecuencias de radiodifusión y televisión.

Las delegaciones provinciales electorales del país realizaron desde el 17 de diciembre, en sus respectivas sedes, jornadas de capacitación sobre promoción electoral.

Estos talleres estuvieron dirigidos a medios de comunicación y representantes de empresas de vallas publicitarias, con el propósito de informar acerca de la normativa electoral para que puedan calificarse como proveedores. Uno de los aspectos que se conoció fue el sistema informático. (I)