Consejo Provincial de Cañar será descentralizado, anuncia candidato

El exasambleísta por la provincia de Cañar, Bayron Pacheco, dejó su curul para postularse como candidato a la Prefectura de esa provincia. Esta vez por el colectivo “Juntos por Cañar” en alianza con el Partido Social Cristiano.

Su propuesta es descentralizar las oficinas del Consejo Provincial, incluso indica que la viceprefecta debería trabajar desde el cantón La Troncal.

¿Qué propuestas hay para el sector agrícola?

En Cañar el 55% de las personas se dedican a la agricultura y ganadería. En esta provincia se producen 430 mil litros diarios de leche, pero los productores son los menos beneficiados, por eso entraremos con un programa educativo en Cañar, para que los ciudadanos sepan el valor nutritivo de la leche. Luego organizaremos las juntas lecheras para capacitar y defender el derecho de los productores.

¿La Prefectura podría hacerse cargo de la venta?

No, esa no es la función de la Prefectura, pero sí vamos a dar todo el apoyo para que no solo obtengan cantidad, sino también calidad. Van a tener a un prefecto “bien amarrados los pantalones” que saldrá con ellos a reclamar y elevar la voz en todas las instancias.

En cuanto a la vialidad, ¿cómo mejorar en Cañar?

La Prefectura se descentralizará y vamos a trabajar a través de una zonificación. Azogues, Biblián y Déleg tendrán su propio equipo caminero. También lo tendrán Cañar, Tambo y Suscal. La Troncal de igual forma, allí habrá que poner una oficina para desconcentrar el trabajo, la viceprefecta laborará desde este cantón.

¿Con qué recursos se contará para el trabajo?

Haremos una reingeniería del presupuesto. Haremos gestión y dialogaremos con las autoridades del Gobierno, pero también reclamaremos para defender los intereses de la provincia. Promoveremos contactos internacionales para vialidad y conservar las fuentes hídricas que son importantes en la provincia de Cañar.

La Prefectura vive un momento de crisis, porque apenas tiene un presupuesto de $ 5,5 millones para invertir en ocho competencias, dinero que no alcanza para atender a toda la provincia. (I)