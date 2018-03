Andrés Valdivieso: “Tendremos candidatos en todas las provincias”

Democracia Sí se prepara para las elecciones seccionales de 2019. Andrés Valdivieso, director provincial de esa organización, habló con EL TELÉGRAFO sobre el tema, la corrupción y la Asamblea.



Su organización tiene tres años, ¿cómo conseguirá candidatos para los comicios de 2019?

Es una nueva agrupación y surgió en las movilizaciones contra las leyes de Herencia y de Plusvalía, pero no hacemos política de venganza ni de revanchismo. Creemos en la gente y planteamos construir un país positivo. Tendremos candidatos en todas las provincias.

Miramos hacia dónde vamos en 2030, no trabajamos con una visión corta ni solamente para las elecciones de 2019. Vemos a un país próspero y productivo, un Ecuador que ya no necesite autos a gasolina, sino eléctricos, con iluminación solar y ciudades autosustentables, por ejemplo.



¿Y si el electorado no los apoya teniendo en cuenta que fueron parte del gobierno de una década?

Me opuse totalmente a Rafael Correa y les dijimos no a los sinvergüenzas y a los corruptos.



En su momento se acusó a Gustavo Larrea de tener vínculos con las FARC. ¿Cómo librarse de ese estigma?

La trama sobre la supuesta vinculación de Larrea con las FARC era una trampa del exgobierno. La Fiscalía lo descartó porque no hubo ninguna prueba y no siguió ningún juicio contra él.

Ahora sabemos quién engañó y mintió, quién es el corrupto. Tenemos a un exvicepresidente preso y a más de 17 exministros glosados. El gobierno de Correa ha sido el más corrupto de la historia de este país. Fue una década robada que marcó un período lamentable para Ecuador.



¿Cree que Correa es el responsable político de la corrupción en su régimen?

Es más que eso. Correa sabía muchas cosas, controlaba absolutamente todo. Él tiene una responsabilidad no solo política.

A usted también le declararon conspirador...

Correa me persiguió, decía que quería derrocar a su gobierno y generar inestabilidad, pero eso no era verdad. Mi mayor delito era ser amigo y asesor de Larrea. Inteligencia estaba detrás de mí y trataba de hacerme la vida imposible. Finalmente, tuve que autoexiliarme y me fui a vivir a España porque la persecución era insostenible.

Regresé cuando él ya no estaba en el poder. Correa es implacable, buscaba la destrucción física y económica de sus enemigos, denigraba y lanzaba calumnias en contra de ellos. Pero no encontró nada sobre mí. Ahora, ser un perseguido de él es una condecoración que la llevo con mucho orgullo.

¿Cómo interpreta la decisión política del actual gobierno de destapar los hechos de corrupción?

Hay que felicitar al presidente Lenín Moreno. Al contrario de lo que muchos pensaban, él tomó una decisión valiente: Hacer una cirugía mayor a la corrupción, pero eso ha sido como pus, se abre algo y salta todo. Es como una telenovela macabra y a ratos parece hasta de ciencia ficción.



Hay ecuatorianos que no confían en el nuevo Gobierno porque consideran que son los mismos de antes...

Moreno ganó las elecciones con Alianza PAIS (AP) y sigue gobernando con ella.



Ese es el argumento de parte de la oposición...

Hay muchas diferencias entre el actual Gobierno y el anterior. Moreno hizo cambios importantes. Pero creo que hay gente que debe salir y cambiar en los ministerios. Sin embargo, esa decisión es del Presidente. Él confía en sus secretarios de Estado. No podemos pedirle que gobierne con CREO o con el Partido Social Cristiano (PSC).

¿Usted cree que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio hará algo contra la corrupción?

El Consejo tiene que evaluar los concursos públicos e investigar la corrupción en las instituciones que dependan de él. El Consejo está conformado por gente idónea y reconocida a nivel nacional. Su trabajo le da una oportunidad histórica de hacer algo contra ese cáncer.

¿El país camina hacia la reinstitucionalización democrática?

El gobierno de Moreno es de transición. El panorama es difícil, el país está endeudado y hay problemas políticos. Creo que su gobierno empezó el 5 de febrero, después de la consulta, y lo ha hecho bastante bien.

La década pasada tuvimos hiperpresidencialismo, abuso de poder y cooptación de todas las funciones. En cambio hoy se empieza a sentir la libertad de empresa, libertad de expresión y eso es grande. Por ello hay que agradecerle a Moreno.

Entonces, ¿usted piensa que Ecuador no es el mismo después de la consulta?

Nunca podría ser el mismo. Fue una oportunidad, un antes y un después. El Presidente recibió el apoyo popular. Él estaba cuestionado en las elecciones y la consulta le dio legitimidad y el respaldo del 70% de los ecuatorianos, eso es un espaldarazo político.

Además, significó la muerte política del expresidente que quería gobernar eternamente. La consulta fue la sepultura de la autodenominada Revolución Ciudadana o Revolución Alfarista, que quería quedarse para siempre en el poder.

En el ámbito parlamentario, ¿cómo observó la destitución del presidente de esa función?

Lamentable, es un error, un hecho vergonzoso que no debió darse y que fue sancionado políticamente en la Asamblea. Eso también podrá acabar con el Fiscal. Será un castigo para ambos políticos.

¿No sería mejor que una coalición de organizaciones políticas compartiera la dirección del Legislativo con una agenda mínima para salir adelante?

La Ley de la Función Legislativa dice que la presidencia debe ser para el asambleísta más votado y no es posible salir del marco legal. Pero eso habría que reformar. (I)