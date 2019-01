Galarza: “Nos amenazaron de muerte, por eso mi esposo siempre me acompaña”

¿Las acusaciones de su excolaborador Lenín Rodríguez sobre el cobro de diezmos son reales?

Primero, yo no le pido ningún centavo a mi equipo de trabajo. Eso de los diezmos es una mentira. Qué credibilidad tiene el audio si después Lenín se retracta de la mitad.

¿Por ejemplo, a su esposo se lo acusa de cobrar diezmos sin ser funcionario?

Es falso. Nos amenazaron de muerte, por eso mi esposo siempre me acompaña. Él no me puede dejar sola ni para ir a la tienda. Esas amenazas de muerte también eran en contra de mis hijos.

¿Rodríguez hizo su tesis?

No, no tenía ni idea sobre la psicopedagogía. Alguna vez me hizo una corrección de un trabajo, nada más.

¿Denunciará a Lenín Rodríguez?

Lo acusaré por calumnias. Incluso Rodríguez no se atreve a denunciar en la justicia.

¿Tiene pruebas de que Rodríguez miente?

O sea, las transferencias que no existen, nada de lo que dice es cierto.

¿Quién está detrás de esto?

Rodríguez está aliado con Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana. El correísmo busca generar inestabilidad. Quieren obligar a Lenín Moreno a llamar a una “muerte cruzada”. Han invertido muchísimo dinero. Incluso Rafael Correa retuitea a Rodríguez.

¿Está dispuesta a que se conforme una comisión en la Asamblea para investigarla?

Entiendo que se debe hacer una comisión porque Rodríguez trabaja para Aguiñaga. Entre otras cosas, quieren desviar el tema de Esteban Melo.

¿Qué oculta Melo?

Habría prestado cientos de miles de dólares. A una persona le prestó $ 120 mil en efectivo. Esa persona no pudo pagar. Melo lo demandó y ganó. Ese señor acudió al abogado Felipe Rodríguez, quien verificó que el legislador presta dinero a varias personas y con letras de cambio. El abogado evidenció que Melo reconoce tener $ 102 mil declarados, pero no $ 600 mil prestados. La estrategia para salvar a Melo es que el correísmo se alió con Rodríguez para desprestigiarme. (I)