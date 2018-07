Ana Marcela Paredes: "No coincido con los 4 miembros del CNE"

La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Marcela Paredes, considera que su intervención en la audiencia pública del pasado 10 de julio en el Consejo Transitorio sirvió para desvirtuar las observaciones del informe de evaluación.

En el atril cuestionó a la institución a la que pertenece desde enero de 2015. Califica al CNE de poco transparente y carente de análisis y debate, por lo que -dice- siempre fue la voz disonante. Paredes ha roto con el resto de sus compañeros.



Luego de presentar sus alegatos en el Consejo Transitorio de manera oral, ¿qué opina del proceso de evaluación?

Se está cumpliendo con el debido proceso, tal como se había previsto. Tuvimos 30 minutos para responder a las observaciones de acuerdo a los 5 parámetros de evaluación. En mi caso no me centré solo en el tema de la legitimidad en el cargo, sino en toda mi gestión, dando cuenta de que efectivamente se ha cumplido al 100%.

El informe de la comisión evaluadora señala que no se cumplieron esos parámetros.

En mi caso el informe señalaba que la legitimidad no estaba del todo resuelta; se decía que me habían puntuado demás y en este tema hice hincapié para que los consejeros tuvieran una real visión de cómo fue la calificación. Es importante tener el elemento del examen que es la fase de oposición porque equivalió a 50 puntos, y los méritos los otros 50. Si vemos solo una parte haciendo juicio de valor cometemos un error.

¿Coincide con la visión de la presidenta del CNE, Nubia Villacís, de que esta evaluación fue subjetiva?

No coincido; creo que siempre estaré a favor de los procesos de rendición de cuentas, inclusive si en este caso podría perjudicarme. Confío en que se trata de un proceso técnico, sin embargo se pierde la objetividad cuando se hacen juicios de valor, por eso tuvimos ese espacio (la audiencia pública) para dar los contraelementos; hay ciertos olvidos, no de mala de fe, que se hacen en la interpretación de ciertas normas de la Constitución. Me refiero a la disposición transitoria undécima de la Constitución que estipula la forma en que se renovarán los consejeros del CNE.

Pero si hay una interpretación de la norma en el informe, como usted indica, ¿eso torna subjetivo el análisis?

Hay elementos que no han incorporado que puede volver más objetivo el análisis. Espero que esta confianza, refrendada por 7 de cada 10 ecuatorianos en las urnas, no se la mal utilice ni se vuelva un espacio direccionado, sino que, efectivamente, se tomen en cuenta todos los elementos y actuaciones de cada uno.

El día de la audiencia pública en el Consejo Transitorio, ¿por qué no se sentó junto a sus compañeros?

No coincido con los cuatro miembros del CNE, no quiero cumplir el papel de florero, de refrendar temas en los que no coincido en los más mínimo.



También dijo en su intervención que el CNE no era transparente y que su modelo era cercano a la tiranía. ¿Por qué?

Creo que el modelo del CNE parte de una lógica autoritaria en donde todo se centraliza en la autoridad nominadora. Mientras en esto no se tenga un equilibrio van a seguir cometiéndose las mismas fallas y seguirá cayéndose en la tiranía.

Pero usted es parte de este modelo.

He hecho todo lo que ha estado a mi alcance para ser ese voto de minoría con argumentos. Por ejemplo, he dado mis argumentos de por qué no al voto electrónico en Santo Domingo de los Tsáchilas, por qué no a un presupuesto inflado, pero soy una de cinco.

¿Coincide entonces con la crítica de que el CNE ha respondido a un supuesto modelo autoritario que habría beneficiado al expresidente Rafael Correa y su movimiento?

No podría concluir con un beneficio directo, esto tendría que responder cada uno por sus actos. Yo puedo decir que mi voz ha sido independiente, lo que provocó represalias bastante burdas por no coincidir con el resto de consejeros.

¿Qué represalias y por parte de quién?

Tres colaboradores de mi despacho fueron despedidos por parte de la autoridad nominadora, en este caso la Presidenta (Nubia Villacís), pues es la cabeza de la función que usualmente actúa así. Pasó en la anterior administración y pasa ahora, solo por tener una voz diferente, obviamente mi oposición al tema del presupuesto marcó drásticamente las líneas.

¿Contraloría debe analizar los recursos asignados al CNE para los procesos electorales efectuados?

Es necesario. El pleno del organismo puede aprobar o desaprobar un presupuesto y a partir de esto la autoridad nominadora decidir con qué empresas contratar, si delega a sus subalternos, hace y deshace.

¿Usted considera que el CNE debe ser cesado?

Creo que debería hacerse un análisis puntual de cada uno, yo no me siento en el mismo saco. Esperaremos el veredicto final. (I)