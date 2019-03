Almeida: "Es necesario transparentar el sector público"

Actualmente es jefa de auditorías de la Contraloría General del Estado y tiene once años de experiencia en el tema de control. Para participar en estos comicios solicitó licencia sin sueldo y propone un mecanismo de transparencia de información, a través de una plataforma tecnológica a las entidades públicas.

¿Cuál es su opinión sobre la forma de elección de los integrantes del CPCCS?

Creo que es lo más democrático, para llegar a ser candidato, hubo que pasar una serie de requisitos muy duros, estuve entre los 28 primeros, lo cual me siento muy orgullosa.

¿Cuáles son sus propuestas?

Tengo 3, la primera es crear una plataforma tecnológica, para que todos tengamos acceso a la información, saber el proceso de un concurso para fiscal, contralor, los datos al momento y no bajo anuncios, para transparentarlo.

Otra propuesta es recuperar los dineros robados por actos de corrupción, exigir el seguimiento a las autoridades por la fuga del dinero y dar con los culpables, endurecimiento de penas y rendición de cuentas.

Despolitización de las entidades de control, endureciendo requisitos para ser autoridad auditada por la Contraloría General del Estado y por qué no, una veeduría internacional.

¿Cómo evalúa la forma de campaña para los candidatos del CPCCS?

Fue muy duro,yo estoy con licencia sin remuneración, prácticamente nos hemos dado a conocer con nuestros recursos, y creo que está bien. Yo no he estado en la política, pero eso no significa que las personas no tengamos la capacidad o experiencia en ello. En mi caso sí manejo esto, porque he trabajado en auditorias y transparencia a las empresas públicas.

¿Cuál era su función dentro de la Contraloría?

Yo empecé como auxiliar de auditoría, ingresé por el concurso de mérito y oposición, después auditora y de ahí pasé a ser jefe de equipo. Nunca he sido autoridad, sino una servidora que cumplió con su trabajo.

Hay propuestas para eliminar el CPCCS y sectores que apoyan esta moción...

Los mismos que piden el voto nulo son los que pidieron una consulta popular para cambiar sus autoridades, el siete veces sí; eso es incoherente, si quieren eliminar el CPCCS, primero tienen que decirle a los ciudadanos cuáles son las atribuciones del consejo, porque muchos desconocen sus funciones y si aún así las personas no lo desean, creo que se podría eliminar, porque no se puede estar en contra de la voluntad popular.

¿Que le diría a los ciudadanos que quieren saber más de su propuesta?

Creo que debe informarse, saber de donde viene la entidad, para qué sirve, primero investigar, ver los pro y los contra y de ahí tomar una decisión. Tener un criterio propio, no dejarse guiar por actores políticos o figuras públicas. (I)