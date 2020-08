“PAIS buscaría una alianza con Guillerno Lasso en un caso extremo”

Ana Belén Marín es asambleísta de Alianza PAIS por la provincia de Cotopaxi. Integra la Comisión de Régimen Económico y Tributario y es la nueva primera vicepresidenta de su movimiento político. Ella conversó con este diario sobre la convención nacional que será el sábado, las encuestas y los precandidatos, las alianzas políticas y la formación de un gran frente para enfrentar a sus excompañeros bancada, la Revolución Ciudadana.

¿Por qué ir con candidatos propios a las próximas elecciones?

El movimiento Alianza PAIS (AP) cuenta con una estructura nacional y provincial. Nuestra militancia ha tomado esa decisión en sesiones ordinarias y extraordinarias. Dice que los candidatos propios sostendrán el movimiento independientemente de la situación y de la coyuntura. Haremos nuestro mejor esfuerzo, por eso la idea es participar, no ganar, pero ir a la segunda vuelta.

¿Qué pasa si no presentan a esos postulantes?

El movimiento podría desaparecer y no queremos eso. Nací en esa organización y llevo 13 años, nunca he estado en ninguna otra. Cuando alguien ha trabajado incansablemente duele mucho ver que otros han querido destruirle. AP es la suma de muchos esfuerzos, los militantes tienen sus convicciones y una visión más amplia. No son socialistas, pero si solidarios, entregados, a compartir con los que más necesitan.

Pero AP no está bien en las encuestas y arrastra la imagen de corrupción de Correa.

Lo fundamental está en las alianzas locales y nacionales, son posibilidades porque ir solos es mucho más complejo. Nuestras encuestas nos muestran que todavía tenemos aceptación, aunque sabemos que el movimiento se ha debilitado desde la separación de Correa y Moreno.

Esto es cíclico, los partidos tienen altos y bajos, y desgastes naturales. Cuando están gobernando se desgastan, esto va de la mano con el tema económico y social, si hay crisis la gente no está contenta. El balance debe ser integral, todas las organizaciones estamos débiles por la pandemia que ha golpeado a los sectores más vulnerables.

¿Qué resultados tienen de esas encuestas?

Según nuestras encuestas, Alianza PAIS tiene una aceptación bastante considerable. Nos ubicamos en los tres primeros puestos en el país, tenemos cifras de algunos asambleístas y militantes del movimiento que tienen posibilidades de ir a una candidatura presidencial. Allí están Marco Troya; o José Serrano; o Ximena Peña. A través de los resultados de esos sondeos buscamos una fotografía a nivel electoral que para tomar decisiones y armar los cuadros. También hicimos encuestas a nivel provincial y de nuestros aliados, y desde el domingo anterior empezamos las convenciones provinciales y este sábado será la convención nacional.

¿Cuáles son cifras de aceptación de AP y cuáles son de las otras organizaciones políticas que están en los primeros lugares?

Los tres primeros movimientos y partido que están en los primeros puestos son: Alianza PAIS, que tiene el 6,2%; Compromiso Social tiene algo más que eso, y lo mismo Pachakutik. Los tres estamos muy cerca.

¿Con qué movimientos harían las alianzas?

Con los de la tendencia de centro izquierda que involucran a partidos locales, provinciales y algunos nacionales, pero con fuerza en territorios. Uno de esos movimientos es Democracia Sí, por ejemplo. Pero aún quedan unos 15 días para definir esas alianzas.

José Serrano, es su precandidato presidencial, pero fue destituido de la Asamblea porque se filtró su conversación telefónica con el excontralor Carlos Pólit, quien fue sentenciado por el caso de corrupción de Odebrecht. ¿Cómo se puede pensar en una candidatura de él?

Él hizo muchas acciones positivas cuando era Ministro de Gobierno. Por ejemplo, controló el crimen organizado a nivel nacional. Mientras en la presidencia de la Asamblea hizo la gestión para traer a Carlos Pareja Yanuzzelli a Ecuador. Por ese audio que se filtró de su conversación telefónica con Pólit, lo destituyeron de la presidencia del Legislativo, no del cargo como legislador. Si ponemos en una balanza sus acciones positivas, vemos que pesan más que la otra, y tiene perfil para ser precandidato a la presidencia de la República.

Gustavo Baroja y el mismo Serrano dicen que AP ya no es del Gobierno, pero tampoco de la oposición. ¿Entonces qué es?

Hemos sido claro, hay temas muy positivos del Gobierno que respaldamos. Hay otros que no comparto y no estoy a favor de la falta de pago de los maestros o de los despidos en los Medios Públicos. No podemos decir que hemos gobernado, hemos tenido diferencias entre el Secretario del movimiento y el Ejecutivo.

Pero eso es normal en una democracia.

Por supuesto, pero nos endosan que gobernamos y no es así. Respetamos la decisión del presidente Moreno, sin embargo, no hemos gobernado como movimiento político.

¿No temen perder las elecciones?

Es una posibilidad y tenemos que aprender a jugar, a hacer bien las cosas y a buscar los mejores cuadros.



Algunas organizaciones y candidatos presidenciales han lanzado la idea de formar un frente común para enfrentar a la Revolución Ciudadana. ¿Ustedes se sumarían a esa iniciativa?

Ese frente común tiene que esperar. Con esa gran coalición no solo ganan los partidos, sino el país entero.

¿Habría una posibilidad de que se unan al candidato Guillermo Lasso?

Hay limitantes, no podemos pasar la línea roja. Nuestra tendencia de centro izquierda no va con la suya. Es muy complejo.

Pero si en la segunda vuelta el candidato del correísmo va adelante, ¿ustedes buscarían una alianza con él?

Es muy difícil, no estamos preparados para ello. Pero si lo hacemos será en un caso extremo y porque nos veamos obligados a ello. Creo que como país no estamos preparados para ir de un extremo a otro, aunque en la Asamblea comparto cuestiones con CREO y con el PSC-MG. (I)