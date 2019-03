Alcaldes reciben municipios sin detalle de gestión

Descuadres de caja y de las partidas presupuestarias, poca claridad en las contrataciones y en el personal y hasta balances con problemas son algunas de las dificultades que enfrentan las nuevas autoridades municipales al asumir el cargo.

Así lo manifiesta el coordinador regional de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Juan Salazar, quien explica que son los inconvenientes más comunes que se presentan para los nuevos burgomaestres.

“Esto les afecta muchísimo, porque los alcaldes quieren trabajar y cumplir con sus ofertas de campaña, pero de los 4 años de gestión, 6 meses se van en solucionar problemas que se originan de las anteriores administraciones”, sostiene Salazar.

Este tipo de inconvenientes les pasa factura en la toma de decisiones e inicio de gestión para la ciudad, comenta José Miranda, alcalde de Bucay (Guayas).

“Había que poner la casa en orden, nunca recibimos ningún informe, tuvimos que recopilar lo que se pudo, detectamos que había deuda por todos lados y contratos de obras y procesos no cumplidos, todo eso me tomó dos años arreglar”, precisa.

Miranda señala que el resultado de estos arreglos desencadena otros problemas. “Uno piensa que los asesores tienen conocimiento, y todos ellos, por no perder su puesto de trabajo, le dicen sí cuando es no y hay que rehacer procesos, porque no se encuentra la brújula para llegar a donde se debe”, indica.

Es por esto que las citadas autoridades justifican que deben continuar con un período más con el fin de cumplir con lo prometido durante la campaña.

Miguel Ángel Moreno, alcalde de Santa Lucía, señala además que existen otros factores, como “la baja presupuestaria del 20%”. Sin embargo, Pedro Salazar Barzola, alcalde saliente de Daule y con 18 años de gestión, detalla lo aprendido en este tema.

“Hay que rodearse de buenos asesores y no creerles al 100%, yo en eso soy muy minucioso en la revisión de los procesos. Quizá eso me ayudó bastante, hay que estar atento y vigilante”.

De esta forma, opina que también se trata de tener algo de experiencia en administración. “No necesariamente tener experiencia en el sector público, yo nunca la tuve. En el sector público hay que ser más cuidadoso, sí, pero el que ha administrado en lo privado ayuda, y el que no ha administrado nada se le complica”, aseguró.

Capacitación

Actualmente la AME realiza talleres denominados “Proceso de cierre de fin de gestión”, evento dirigido a los alcaldes y directivos municipales de las unidades técnicas regionales para que tengan conocimientos en temas relacionados.

“Uno de ellos es conocer los pasos para entregar los puestos y la gestión a los alcaldes entrantes, profundización de asuntos de contratación pública, aspectos de la Ley del Servidor Público, la contratación pública, manejo financiero, administrativo y talento humano”, menciona Salazar, coordinador regional 4 y 5 de AME.

Estos procesos dependen también del requerimiento de los alcaldes para su planificación y disponibilidad de tiempo entre las autoridades para que sea vía tecnológica o presencial.

Una vez cumplida la posesión de las autoridades, AME organiza el primer encuentro para de esta forma asistir a los nuevos funcionarios en las interrogantes que se presenten al inicio de gestión.

El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Daniel Avecilla, dice que es necesario que ellos (los nuevos alcaldes) tengan ciertos insumos. Además de cierto nivel de preparación para que tomen buenas decisiones cuando estén inmersos en la gestión. (I)