Alcalde de Samborondón confirma contagio de coronavirus

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, informó este miércoles 25 de marzo de 2020 que dio positivo por coronavirus. El burgomaestre es el cuarto alcalde de la provincia del Guayas en contraer la pandemia.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Yúnez confirmó que tras realizarse pruebas con médicos del Ministerio de Salud para determinar si estaba o no contagiado, los resultados dieron positivo y con ello se suma a la lista de infectados en su cantón.

“Soy un paciente asintomático, no he tenido ningún síntoma”, aclaró. Yúnez ratificó que se siente en buen estado y que continuará al frente de la Alcaldía. “He acatado las órdenes y me he quedado en casa. No he transmitido el virus a ninguna persona”.

Mensaje a toda la ciudadanía de Samborondón pic.twitter.com/Imt9yBvZxu — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) March 25, 2020

En el municipio colindante con Guayaquil se han registrado 99 casos confirmados de COVID-19 (hasta las 16:00 de este miércoles), uno de ellos su máxima autoridad. Samborondón es uno de los cantones que se encuentra dentro de los cuatro focos de mayor contagio en la provincia del Guayas.

“Es momento de que esto nos vuelva solidarios. Que la gente sepa que tiene que quedarse en casa”, agregó Yúnez. El alcalde, de 35 años, no está dentro del grupo prioritario o de principal riesgo al contraer la pandemia.

En momentos tan difíciles como el que estamos viviendo, es imperativo mantener la serenidad, el orden y acatar las medidas dispuestas por las autoridades para poder salir de la crisis sanitaria. pic.twitter.com/esck1AaSCI — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) March 25, 2020

En Guayas ha habido 859 personas con coronavirus. Entre las autoridades contagiadas se incluyen también a Cynthia Viteri (Guayaquil), Kléber Falcón (Yaguachi) y Paco Asán (Milagro). Además, el fiscal del cantón Pedro Carbo, Daniel Rodríguez Espinoza, es uno de los 28 fallecidos en el Ecuador por el virus.

En la provincia se creó una Fuerza de Tarea Conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional para vigilar el cumplimiento del toque de queda, que inicia a las 14:00 de cada día y finaliza a las 05:00 de la mañana siguiente. (I)