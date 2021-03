Víctor Hugo Morales, relator histórico de fútbol, complicado de salud a causa del covid-19

El reconocido relator y periodista uruguayo Víctor Hugo Morales se encuentra internado en una clínica de salud de Argentina por una complicación a causa de un cuadro inicial de coronavirus. Considerado una de las leyendas vivientes del relato deportivo, Víctor Hugo permanece en el Sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires, donde lo atienden por una pulmonía bilateral y baja oxigenación.

El periodista, de 73 años, ingresó hace unos días al sanatorio, luego de que se confirmara su contagio por covid-19. El autor del popular apodo a Diego Armando Maradona, de 'Barrilete Cósmico', se realizó una prueba de un hisopado al darse cuenta que carecía de olfato. Este lunes, desde su casa, contó al aire en su programa que se había contagiado.

"Tengo la sensación de que me ahogué en la orilla. Hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, no podría hacer tres metros, es metáfora, y cuando llegué al otro lado me ahogué. No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus", expresó.

Cómo periodista empezó su carrera en 1966 cuando, a los 19 años, ya relataba y era locutor en Radio Colonia en la ciudad de Colonia del Sacramento en Uruguay. En su trayectoria periodística en Argentina, Víctor Hugo Morales trabajó en varios medios radiales de ese país dónde alcanzaría todos los éxitos que lo tienen como un relator icónico en Sudamérica y varias partes del Mundo.

Su labor como relator de fútbol, fue marcada especialmente por su narración del gol que le marcó Diego Maradona a los ingleses el 22 de junio de 1986, conocido como 'Gol del Siglo' y el mejor gol en la historia de los mundiales. Durante este relato nombró a Maradona como “barrilete cósmico”.