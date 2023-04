Un tigre se abalanzó sobre turistas durante un paseo de Safari en la India

Momentos de tensión vivieron los turistas que paseaban por la reserva de tigres de Jim Corbett en el estado norteño de Uttarakhand, India. Durante su paseo en safari, un tigre adulto saltó hacia el vehículo y sus ocupantes.

Susanta Nanda, un funcionario del Servicio Forestal de la India, compartió en Twitter un vídeo del incidente. Allí se ve al animal enfrentando a los vehículos, e incluso intenta saltar hacia uno de ellos.

Striped monk gets irritated ?

What will you do if at every designated hours people crash into your house as their matter of right? pic.twitter.com/4RDCVLWiRR