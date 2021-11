El 'Pibe' Valderrama se cortó la melena

Carlos 'El Pibe' Valderrama ha dado de qué hablar desde que compartió una peculiar fotografía en sus redes sociales. El exfutbolista colombiano se animó a realizar algo inédito en su vida: cortarse el pelo.

Desde que surgió en el fútbol colombiano en la década del 80, el samario lució una frondosa y rubia melena, que lo acompañó a lo largo de su exitosa carrera. En los tres mundiales que disputó destacó, no solo por su juego, sino por su característico peinado.

Al 'Pibe' era fácil reconocerlo por su look, del cual no se despojó una vez retirado del fútbol. Sin embargo, esta semana compartió una imagen en la que se lo ve sin su caballera tradicional. "Look nuevo", escribió en la publicación. Sin el afro, pero con una gran sonrisa, el 'Pibe' se apresta a lo que parece ser una campaña publicitaria a estrenarse próximamente en Colombia.

La última vez que se cortó el cabello de manera drástica fue para un spot comercial, en el que aceptaba a hacerlo por cumplir una apuesta.