Pfizer alcanza eficacia total en adolescentes con su vacuna

La vacuna de Pfizer contra el coronavirus logra un nivel alto de eficacia en los adolescentes. Personas de 12 a 15 años han sido inoculadas con el fin de ensayar el biológico. La vacuna de Pfizer logró un resultado óptimo aunque estas pruebas aún deben ser analizadas, ya que solo ha transcurrido un mes de la existencia de la segunda dosis.

La vacuna generó muy pocas reacciones adversas, apenas inflamación en la piel o enrojecimiento cutáneo y por el contrario la fiabilidad es muy elevada porque generó crecimiento notable de anticuerpos que frenan al virus.

Topline data from 2,260 adolescents demonstrated high antibody responses and 100% efficacy against #COVID19, and that the vaccine was well-tolerated. https://t.co/UsTd4d0mtg pic.twitter.com/hodMDoNBeX