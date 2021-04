Netflix elimina más de 30 producciones en el mes de abril

Netflix realizará cambios en su cartelera, desde el mes de abril del 2021.

La empresa más grande de entretenimiento que opera con millones de suscriptores a nivel mundial, cada cierto periodo de tiempo elimina series y películas de su plataforma.

Las razones por las que Netflix suprime ciertas producciones son porque las películas tienen un tiempo de vencimiento y si no se renueva el contrato, se debe dar de baja al contenido de forma inmediata, porque de lo contrario podrían existir inconvenientes legales.

El costo que la plataforma virtual paga a las productoras muchas veces no representa lo que ingresa, ya que no hay las visualizaciones que se esperan. Pero la razón principal es que Netflix también ha optado por generar su propio contenido, en costos le resulta más económico que adquirir productos externos.

Algunas de las producciones que no se verán más son:

Jeremy Scott: The People’s Designer

Born to Be Free

The Search for Life in Space

Operation Odessa

A Man called God

Cain and Abel

I am Maris

The Spy who fell to Earth

Sinister Circle

JingleKids

Battle: Los Angeles

The Dictator

The Condemned 2

Rápidos y furiosos 7

Socha Na Ta

Journey 2: The Mysterious Island

2 Fast 2 Furious

The Aerial

Acts of Violence