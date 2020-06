The Lancet: tres autores de estudio sobre hidroxicloroquina se retractan

Tres de los cuatro autores del estudio publicado en la revista The Lancet sobre el uso de la hidroxicloroquina contra el coronavirus pidieron la retractación del artículo, informó la propia revista británica.

"No podemos seguir garantizando la veracidad de las fuentes de datos primarios" indicaron los tres autores a The Lancet, acusando así al cuarto autor, cabeza de la compañía que recogió esos indicadores y que se niega ahora a dar acceso directo a ellos.

Publicado el 22 de mayo en The Lancet, el estudio concluía que la hidroxicloroquina no beneficia a pacientes hospitalizados por covid-19 y podría inclusive provocar un aumento de las tasas de mortalidad. Su aparición tuvo un efecto mundial y repercusiones espectaculares, obligando especialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a suspender los ensayos clínicos sobre la hidroxicloroquina contra el coronavirus.

Today, three of the authors have retracted "Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of COVID-19: a multinational registry analysis" Read the Retraction notice and statement from The Lancet https://t.co/pPNCJ3nO8n pic.twitter.com/pB0FBj6EXr