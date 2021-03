Entre hermanos suele haber desavenencias y en la relación entre Colombia y Ecuador no es la excepción, aunque en este caso muy costosas en términos de progreso y bienestar para los ciudadanos de ambos países. Si bien es entendible la falta de consensos internos en Ecuador sobre el conflicto colombiano y que sea natural que buscara proteger sus áreas estratégicas y del contagio de la violencia, es en todo caso casi imposible seguir pensando en algún tipo de autarquía ecuatoriana. La falta de cooperación binacional ha llevado a que seamos dos hermanos desconocidos, a tener una frontera sin desarrollo, con las poblaciones de Sucumbíos, Esmeraldas e incluso Charchi, así como Putumayo y Nariño, entre las más pobres de los dos países.



Si se compara la balanza comercial de México y Estados Unidos o entre cualesquiera otros países que saben suman esfuerzos, podemos concluir que los cerca de 2.700 millones de dólares en 2019 es pírrico para un mercado de 66 millones de habitantes, que debiera ser boyante si fuéramos inteligentes. A ese ritmo, no solo ambas economías seguirán presas del vaivén de los precios del petróleo y de las materias primas, sino que no podrán ofrecer reales alternativas a las poblaciones de la frontera.



Recientemente se intentó crear una tormenta con un supuesto audio del Ejército de Liberación Nacional, ELN, respecto de algún tipo de financiación ilegal al candidato de la alianza UNES, Andrés Arauz. Sin certeza de la procedencia del audio, es además realmente ingenuo suponer que el monto sugerido pudiera cambiar una relación de fuerzas políticas en Ecuador. Por eso al margen de los intereses políticos y los vaivenes de las campañas, es fundamental que quien resulte elegido privilegie la relación con Colombia como un aliado estratégico con un enorme potencial. Con seguridad que cualquier presidente democrático del Ecuador está en la posibilidad de sensibilizar a los medios de comunicación y opinión pública colombiana sobre las enormes oportunidades que se han desperdiciado en tantas décadas.



Eso sí, seguro no será un camino de rosas, comenzando porque hay que hacer un esfuerzo para comunicar a los ecuatorianos que la naturaleza del conflicto colombiano no radica en la pobreza y la marginalización social. Cuánta violencia y afectaciones generó las Farc en la frontera entre Colombia y Ecuador, y hoy que están en el Congreso no dicen ni mu. Si fuera realmente por eso, muchas zonas de Bolivia, Perú y algunas otras de Ecuador debieran entonces de estar encendidas de violencia y no es así. Ecuador incluso tiene la segunda menor tasa de homicidios de América Latina y ojalá muy pronto logre alcanzar a Chile.



También deberían entender nuestros hermanos ecuatorianos que Colombia requiere amplia colaboración en la lucha contra el narcotráfico y que eso implica aceptar las fumigaciones aéreas con glifosato. Mientras Colombia no reanude las aspersiones aéreas con glifosato será imposible extirpar el cáncer del narcotráfico. Si bien Ecuador ha logrado estar en la práctica al margen de los cultivos ilícitos desde los años 80, en la última década el narcotráfico ha alcanzado allí proporciones endémicas como lo ha señalado Insight Crime, en especial porque se ha convertido en una autopista de la cocaína que sale de Colombia y centro de lavado de activos.



Pero más allá de temas puntuales, que deben ser propios de la discusión entre los gobiernos, los ecuatorianos y colombianos debemos abrir nuestras mentes y nuestros corazones y conocernos más. Tal vez ese debe ser el comienzo.