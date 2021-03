Robert Hazell: El Príncipe Harry dice que los miembros de la realeza están atrapados

El catedrático Hazell hizo varias declaraciones sobre la vida y algunos detalles del príncipe Harry y la familia real.

Harry de Inglaterra, duque de Sussex; su padre, Carlos de Gales, el heredero al trono; y su hermano William, duque de Cambridge, se encuentran atrapados por el sistema de la monarquía.

Estas palabras, a decir de observadores, pueden ser motivadas por años de impotencia y resentimiento contra una institución llena de contradicciones, dónde su madre, Diana de Gales, sufrió lo inimaginable. Unos creen que la monarquía debería dejar de existir porque no está acorde con los tiempos modernos. Ellos, en cambio, sienten que el nieto de la reina no ha hecho sino darles la razón. Otros piensan que por ser de la realeza les impide hacer una vida normal, cosas simples como la de subirse al metro, pasear en un parque, ir a un cine, pero sobre todo, no tener todo el tiempo a la prensa encima.

Si bien, la opinión se da de un constitucionalista, Robert Hazell, quien llega más a fondo en el suceso, concluye que Harry dice la verdad al afirmar que sus familiares son prisioneros de una jaula dorada de “la firma”, nombre con el que también se le conoce a la casa real.

Finalizando el 2019, instantes previos a que el príncipe y su esposa, Meghan Markle, sorprendieran a la corona con el anuncio de que se retiraban como miembros en funciones de la familia de la reina Isabel II, Hazell estaba justamente redactando su libro The Role of Monarchy in Modern Democracy (El papel de la monarquía en la democracia moderna). En esos días el capítulo en el que se encontraba, trataba sobre cómo las restricciones que deben ser aceptadas por los miembros no solo de la realeza del Reino Unido, sino también por el resto de Europa se puedan interpretar como violaciones a sus derechos humanos.

"Miembros de estos linajes no pueden expresarse en libertad y los demás lo aceptan", explica Hazell. Harry está en lo cierto, cuando describe que sus parientes están como atrapados, al ser presos de un sistema que les brinda poca independencia, anotó Hazell, catedrático de derecho constitucional del University College de Londres.

Él cree que se justifica que la reina Isabel esté obligada a ser mesurada en su discurso, como figura moderadora de la democracia y porque trabaja cercanamente con los primeros ministros, quienes provienen de diversos sectores políticos.