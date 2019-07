Greta Thunberg viajará a EE.UU. y Chile en un velero ecológico

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg navegará desde el Reino Unido hasta Estados Unidos y Chile en un velero que genera cero emisiones, según anunció la joven en su cuenta en Twitter.

La nave irá pilotada por el deportista alemán Boris Hermann y por Pierre Casiraghi, hijo de la princesa Carolina de Mónaco, ambos miembros del equipo llamado "Malizia".

Construido en 2015, el barco de 18 metros de eslora genera la energía eléctrica necesaria para la navegación y comunicación con paneles solares, turbinas submarinas y hélices en la popa, según destaca el diario alemán Bild.

Good news!

I’ll be joining the UN Climate Action Summit in New York, COP25 in Santiago and other events along the way.

I’ve been offered a ride on the 60ft racing boat Malizia II. We’ll be sailing across the Atlantic Ocean from the UK to NYC in mid August.#UniteBehindTheScience pic.twitter.com/9OH6mOEDce