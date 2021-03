Gobernador de Texas deja sin efecto uso obligatorio de mascarillas

El gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, ha asegurado este martes que "ahora es el momento" de reabrir todos los comercios y empresas que habían cerrado por culpa del coronavirus y ha anunciado que está avanzado para acabar con la "imposición" del uso obligatorio de la mascarilla.

"Demasiados texanos han sido marginados de las oportunidades de empleo. Demasiados propietarios de pequeñas empresas han tenido problemas para pagar sus facturas. Esto debe terminar", ha dicho Abbott durante una rueda de prensa, publica The Dallas Morning News.

"Ahora es el momento de abrir Texas al 100%", ha enfatizado el gobernador republicano, quien también ha hecho saber que está trabajando para poner fin a la "imposición" que obliga a utilizar mascarilla desde el pasado mes de julio en todo el estado como medida de prevención contra el coronavirus.

Las palabras de Abbott han tenido lugar en un restaurante de la ciudad de Lubbock, en el norte del estado, como parte de los actos de celebración por el Día de la Independencia de Texas.

Ha señalado que si bien las autoridades judiciales pueden tomar medidas para mitigar el avance de la pandemia si la ocupación hospitalaria supera el 15% en alguno de los condados, los jueces no pueden imponer penas de prisión u otras sanciones por no cumplir las restricciones contra el coronavirus.

No obstante, ha señalado que todas aquellas empresas y comercios que quieran seguir cumpliendo con las restricciones hasta ahora decretadas podrán seguir haciéndolo.

Today Texas will report a new one day record for the number of people receiving vaccines—more than 216,000.



We are now providing more than 1 million Vaccines a week.



This is a big reason why hospitalizations are at the lowest level in four months.



Always voluntary.#txlege