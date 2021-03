Difusión de la responsabilidad y distorsión de las consecuencias, parte II

Como vimos en el artículo anterior, la desvinculación o desconexión moral, implica una serie de estrategias socio-cognitivas que reconstruyen la interpretación del propio comportamiento con el objetivo de eludir la responsabilidad y la culpa por acciones claramente reprochables. En los casos que ejemplificaremos, se trata de la acción consciente de un individuo o un grupo que ostenta una posición de poder y privilegio cuyas decisiones implican un daño lesivo a las mayorías.

En este marco, la difusión de la responsabilidad como mecanismo, se expresa al menos de tres maneras. La primera de ellas es mediante acciones atentatorias contra otras personas donde resulta difícil identificar el grado de responsabilidad a título individual.

Similar a esta acción es la canalización sutil de los intereses de un individuo o de un grupo en determinadas decisiones y acciones que son identificadas como “decisiones colectivas”. Finalmente se expresa mediante la división de las consecuencias del daño entre un sinnúmero de actores con lo que se pierde el rastro de los responsables.

En el caso de la gestión gubernamental de varios Estados, con relación al covid-19, la difusión de la responsabilidad en tanto mecanismo fue evidente en los actos de corrupción o el sobreprecio en la compra de insumos médicos. Un otro ejemplo podría ser el desvío de la administración de las vacunas a familiares o autoridades políticas, como en el caso del ex presidente Martín Vizcarra (Perú) y algunos de sus colaboradores, situación que trató de justificarse y minimizarse como parte del “plan de vacunación” o como un acto solidario dónde se presentaron en calidad de “voluntarios”.

La distorsión de las consecuencias, consiste en la alta posibilidad de hacer daño cuando el vínculo entre el espacio y el tiempo no es concurrente, es decir, que las personas o grupos que toman decisiones lesivas, lo hacen porque no conocen directamente a los afectados, ignoran su humanidad y su muerte no significa nada para ellos. (O)